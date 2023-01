Após reatar com Bruna Biancardi, Neymar Jr. nega ter recebido modelo em sua casa: Mentira só leva ao caos

31/01/2023 | 09:10



Neymar Jr. não deixou barato e fez questão de desmentir as recentes polêmicas envolvendo seu nome. Caso você esteja por fora, a web foi à loucura quando a modelo Julia Cardones viajou para Paris, na França, e posou em um sofá muito parecido com o do craque. Com a notícia da volta do namoro com Bruna Biancardi, começaram as especulações de que o jogador teria recebido a mulher em sua casa após a namorada voltar ao Brasil.

Vendo os comentários online, Neymar decidiu se explicar nas redes sociais. Segundo informações do jornal Extra, ele escreveu:

Cuidado ao noticiar essas coisas, busque mais informações. Meu sofá é preto e já postei milhões de fotos nele, inclusive hoje. Esse antigo dei de presente aos meus amigos. Fofoca é interessante, mas que seja verdade, porque mentira só leva ao caos.

Além do clique no sofá, Julia também postou fotos assistindo ao jogo do PSG no camarote do estádio. Ela estava acompanhada de uma amiga que tem em comum com Neymar.