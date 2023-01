Após crise no casamento, Adam Levine e Behati Prinsloo celebram a chegada do terceiro filho

31/01/2023 | 08:10



Depois da tempestade, veio a calmaria! Adam Levine e Behati Prinsloo estão mais que felizes com a chegada do terceiro filho. Segundo informações da revista People, o bebê nasceu no início do mês, mas não teve o sexo ou o nome revelados pelos pais.

Vale lembrar que o último ano não foi nada fácil para o casal. No início de setembro, todos foram surpreendidos quando uma jovem usou as redes sociais para dizer que estava se relacionando com o vocalista da banda Maroon 5. A mulher disse, inclusive, que Adam tinha comentado de nomear seu próximo filho em homenagem a ela.

As acusações caíram como uma bomba no casamento de Levine - que chegou a fazer uma declaração sobre o assunto:

Em certos casos, tornou-se inapropriado; eu me responsabilizei por isso e tomei medidas proativas para remediar isso com minha família. Minha mulher e minha família são tudo o que me importam neste mundo. Ser tão ingênuo e estúpido foi o suficiente para arriscar a única coisa que realmente importa para mim, foi o maior erro que eu poderia cometer. Nunca vou cometer isso de novo. Assumo total responsabilidade. Nós vamos superar isso. E vamos superar isso juntos.

Uma fonte próxima ao casal contou à People, no entanto, que eles estão ótimos e conseguiram superar a crise.

- Eles estavam muito focados em um tempo especial para a família antes da chegada do novo bebê. Depois do drama no outono, Adam realmente tentou se concentrar apenas em sua família. Ele estava muito envergonhado e arrependido. Ela e Adam estão indo muito bem. Eles estão animados com o novo bebê.

Ainda de acordo com a fonte, as duas filhas do casal, Gio Grace, de quatro anos de idade, e Dusty Rose, de seis anos, estão maravilhadas com o novo bebê.

- As meninas estão ótimas com o bebê.