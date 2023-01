Celso Zappa. A música. O rádio alternativo. A memória contemporânea

Ademir Medici

No carro, uma medalha de Nossa Senhora Aparecida. No rádio, o som que vem da Zummm FM andreense. Na cabeça, planos como o de escrever um livro sobre as brincadeiras de rua no Parque das Nações

No programa “Memória na TV” desta semana, a presença do músico, produtor cultural, radialista, museólogo, memorialista Celso Zappa, nascido, criado e com 24 horas por dia respirando Santo André.



“Eu acredito na memória. A gente aprende com o passado, com os erros e acertos. E muita gente tem se esquecido disso. Só olha daqui para a frente”, conta Celso Zappa logo na abertura da entrevista. “Cresci no Parque das Nações, quando o bairro era formado por casas térreas de grandes quintais. A especulação imobiliária transformou um lote de 10 por 50 num punhado de sobradinhos onde moram, no mínimo, oito famílias, em apartamentos de 40 metros quadrados. Onde guardar as coisas do avô e os brinquedos antigos?”, pergunta o nosso entrevistado.



Não, Celso Zappa não é um saudosista. É realista. Toca bateria. Cria e recria emissoras alternativas de rádios. Foi o baterista oficial na igreja do Bonfim durante cinco anos. Estudou música com Robson Miguel, na Fundação das Artes de São Caetano e na saudosa Fatea do Instituto Coração de Jesus.

LÁ VEM RÁDIOS...

Na região, as rádios não tocavam as canções produzidas no Grande ABC. Então Zappa criou a Rota 99 FM. Com a rádio, a criação da Acabra (Associação Comunitária André Brasil), promotora de shows.



Veio a Estilingue FM, emissora que só fazia lançamento, cem por cento de artistas do Grande ABC, seguida pela Fog FM, rádio comunitária de Paranapiacaba, até chegar à Zummm (87,5 FM), “a única rádio oficial que pega em frequência modulada em Santo André”.



De tudo isso, Celso Zappa fala um pouco ao DGABC-TV. E mais: a banda Moral e Bons Costumes, cujo primeiro long-play veio legendado com a informação: “Volume 4” (afinal, o volume 4 era sempre o que fazia mais sucesso, por que não começar por ele?); o nascimento e trajetória da Camerati Casa de Cultura, do bairro Jardim, em Santo André, onde todo mundo gravou: de Tom Jobim a Rita Lee, e que teve como gerente o cantor Belchior.



“O lendário estúdio Camerati virou um estacionamento”, lamenta Zappa, que hoje toca na Erick Von Zipper, banda que este ano completará 20 anos de estrada.

E lá vai Celso Zappa contando histórias, divulgando projetos, envolvendo-se em bons propósitos. O final da entrevista é surpreendente. Confiram.



NO AR

A entrevista de Celso Zappa está aqui no site do Diário, no “Face” da “Memória” e no Youtube.



(Foto: Criação/Márcio Baraldi)

MEMÓRIA NA TV. Celso Zappa e a banda Erick Von Zipper quando era um quarteto – hoje é trio: vejam no programa um animado desenho (cartoon) desses músicos maravilhosos, criação de Márcio Baraldi: Loster Moná (o primeiro à esquerda), Marcos Pablo, Marcelo Magrão e Celso Zappa

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 31 de janeiro de 1993 – ano 34, edição 8298

MANCHETE – Número de servidores cresce 47% na região; a Prefeitura de São Bernardo foi a que mais contratou entre 1988 e 1992. Reportagem: Ricardo Criez.

SAÚDE – Banco de Olhos da região tinha só 50 pessoas na fila de espera. Era mantido pela Faculdade de Medicina do ABC. Já o Banco de Olhos da Capital, no Hospital do servidor, a fila era de 16 mil pessoas aguardando um doador. Reportagem: Isabel Contadório.

Em 31 de janeiro de...

1903 – Brasil e Bolívia lutavam pelo território do Acre. O brasileiro (e patriota) Santos Wernek escrevia no Estadão: “Em nome da fraternidade sul-americana, em nome da pátria, em nome da humanidade, em nome do direito, em nome da moral internacional do Ocidente, marcharemos para o Acre.

1918 - Carlos Veiga executava estudos e definia as divisões do perímetro da propriedade de André Magini e Luiz Martinelli, atual Jardim Bela Vista, em Santo André.

1948 - Câmara Municipal de São Bernardo discutia e aprovava a primeira lei municipal: abertura de um crédito especial de 60 mil cruzeiros para ocorrer às despesas com as instalações do Legislativo, cf. pesquisa de João Bosco Vallin Marques.