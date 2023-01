Policiais de Diadema fazem surpresa em aniversário de menina que sonha em ser PM

Pamela Cadamuro



31/01/2023 | 06:10



A admiração e o encantamento por policiais e viaturas fazem parte dos dias da pequena Camille dos Santos de Paula Francisco, de apenas seis anos. Ela mora com a mãe e um dos irmãos no bairro Campanário, em Diadema, e tem o sonho de fazer parte da corporação quando crescer. Mas, ainda na infância, ela já tem conquistado ''''amigos de farda'''' pela cidade.

No último dia 26 de janeiro, quando fez aniversário, Camille ganhou da mãe uma festa simples, para comemorar a data dentro das condições da família. O único pedido da criança foi sobre o tema: Polícia Militar de SP. Para complementar a decoração, que tinha balões nas cores preto e vermelho, além de imagens de viaturas e o símbolo da PM no bolo, Marcela Araújo dos Santos, 42, preparou outra surpresa para a filha. "Como eu não podia gastar muito, pensei em convidar os policiais que sempre passam pelo bairro para a festa. Ela costuma parar para conversar com todos eles quando encontra, então busquei saber como poderia fazer para que eles viessem e fiz o convite. A hora que eles chegaram foi uma alegria, ela pulou no colo de um deles", contou ela.

A festa aconteceu na escola de educação infantil onde Marcela trabalha, próximo ao Centro da cidade, e os alunos da unidade também participaram de tudo. Um dos policiais convidados foi o soldado Dérico Santana Silva, 31, que atua como militar há três anos. Ao conhecer a história de Camille, ele fez questão de ir até a comemoração e levou um presente especial para a menina. "No mesmo dia, mais cedo, eu estava em patrulhamento e passei perto de uma loja de bicicletas. Decidi comprar uma de presente não pelo valor financeiro, mas o simbólico. Quero que ela sempre se lembre que ganhou o presente de um policial", comentou o militar.

Mesmo tímida, a menina disse ter ficado feliz com a surpresa. "Foi muito legal", falou rapidamente ao Diário.

PARCERIA COM A COMUNIDADE

Assim como Camille, Dérico também sonhava em ser policial desde pequeno. Ele nasceu e cresceu na cidade onde hoje realiza o patrulhamento através da profissão que escolheu e conta sempre ter buscado aproximar a PM da comunidade. "Acho importante estar próximo e mostrar que a polícia pode trazer segurança, mas também incentivar a seguir o caminho dos estudos e do esporte, por exemplo. É em contato com as pessoas que conseguimos mudar essa visão de que a polícia não é ''''bem-vinda'''' em certos lugares", disse ele.

Para a mãe de Camille, mesmo com medo pelos riscos que a profissão oferece, o importante é que a filha seja o que ela quiser. "Se é da vontade dela (ser policial), vou sempre estar por perto para apoiar", finaliza Marcela.

Camille ganhou uma bicicleta de presente do soldado Dérico (Foto: Arquivo Pessoal)