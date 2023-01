Inflação do aluguel tem alta de 3,79% em 12 meses

31/01/2023 | 06:05



O IGP-M (Índice Geral de Preços-Mercado) iniciou o ano de 2023 com uma desaceleração da alta. O percentual em janeiro alcançou 0,21% em razão do esfriamento das pressões inflacionárias ao produtor, após fechar 2022 com um avanço de 0,45% em dezembro.



Com esse resultado, o índice passou a acumular em 12 meses um avanço de 3,79%, informou ontem a FGV (Fundação Getúlio Vargas). O IGP-M é utilizado na aplicação dos reajustes nos contratos de aluguel dos imóveis. Correspondente a 60% do índice geral e que apura a variação dos preços no atacado, o IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo) subiu 0,10% em janeiro, de uma alta de 0,47% no mês anterior.



DESACELERAÇÃO

"O preço das matérias-primas brutas desacelerou de 2,09% para 1,55% e, entre os bens intermediários, cuja taxa passou de -0,30% para -1,06%, a queda foi intensificada diante do comportamento de combustíveis e lubrificantes para a produção, cujos preços recuaram ainda mais passando de -2,26% para -5,05%", explicou André Braz, coordenador dos índides de preços.



Na contramão, o IPC (Índice de Preços ao Consumidor), que tem peso de 30% no índice geral, subiu 0,61% em janeiro, de alta de 0,44% em dezembro. Isso se deveu principalmente ao reajuste das mensalidades de escolas e cursos, cujos preços subiram 4,55% no primeiro mês do ano, levando o grupo Educação, Leitura e Recreação a uma alta de 2,04%, de -0,26% em dezembro.



O INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) acelerou o avanço a 0,32% no período, de 0,27% antes. O IGP-M calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência.