Técnico espera que ‘resultado’ eleve confiança dos corintianos

31/01/2023 | 06:03



Fernando Lázaro ainda gera dúvidas nos torcedores do Corinthians neste início de trabalho como técnico efetivo. De acordo com o treinador, a vitória sobre o São Paulo por 2 a 1 tem potencial para elevar a confiança dos corintianos na comissão técnica.



"Estamos construindo a nossa própria história com esse grupo que está se formando. Vencer o clássico era importante para a consolidação das ideias e busca por um crescimento. Entendo a desconfiança do torcedor, mas o tempo e o resultado vão trazer um conhecimento que será capaz de avaliar o trabalho", afirmou Lázaro.



Para além da vitória no clássico, o técnico do Corinthians entende que o resultado é importante para eliminar os receios pela falta de resultados positivos fora de casa nas primeiras rodadas do Paulistão, em que o clube perdeu para o Red Bull Bragantino (1 a 0) e empatou sem gols com a Inter de Limeira.



"O clássico tem seu peso, mas vencer o jogo fora de casa era uma questão que já estávamos tratando internamente. Nas outras chances, não conseguimos reverter alguns contextos. É uma sequência natural para nós e para os atletas. A melhoria fora de casa é necessária para o restante da temporada", disse Lázaro.



O Corinthians terá uma semana completa de treinamentos antes de voltar a atuar pelo Estadual. O próximo compromisso é diante do Botafogo de Ribeirão Preto no domingo, às 18h30, na Neo Química Arena. Fernando Lázaro valoriza o tempo disponível para fortalecer suas ideias e implementar alternativas de jogo na equipe alvinegra.



"Com um jogo atrás do outro, você gera acúmulos, sem tempo hábil de recuperação. Agora, pela primeira vez, teremos uma semana para recuperar bem", avaliou.