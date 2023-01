Câmara e Senado elegem presidentes do biênio 2023-2024 nesta quarta (1)

Agência Brasil



31/01/2023 | 06:02



A capital federal já está com tudo pronto para a posse de deputados e senadores nesta quarta (1). Um esquema de segurança foi montado e revisado e já conta, inclusive, com grades instaladas na frente do Congresso, na Esplanada dos ministério. A posse dos parlamentares será a primeira missão do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal (DF), Sandro Avelar, já que a intervenção em vigor no DF termina hoje.

Na Câmara, a posse está marcada para às 10h. Às 16h30, está marcada a sessão para eleger a Mesa Diretora. Arthur Lira, do PP, atual presidente é candidato à reeleição e amplo favorito na disputa. Chico Alencar do Psol também vai concorrer.

Já no Senado, a sessão de posse está marcada para as 15h. Em seguida, eleição da Mesa, para escolha do presidente. Até o momento, apenas o senador Eduardo Girão, do Podemos, oficializou candidatura. O atual presidente, Rodrigo Pacheco, do PSD, também é candidato e tem o apoio do PDT, PT, Rede e MDB. Inclusive o PT, quando anunciou o apoio, disse que o faria por conta da conduta de Pacheco de defender a democracia após os ataques golpistas de 8 de janeiro. O terceiro candidato é Rogério Marinho, do PL, que tem o apoio do PP e do Republicanos.