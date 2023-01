Consórcio prestigiado na posse de Marcelo

Da Redação



31/01/2023



Está confirmada para sexta-feira (3), a partir das 9h, a posse do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), como presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e de José de Filippi Júnior (PT), de Diadema, como vice. A cerimônia deve ser muito prestigiada pela classe política da região e do Estado. A boa expectativa da gestão do petista também poderá ser medida pelas presenças, no evento, do ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT), e o das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), fora a possibilidade do secretário estadual de Governo, Gilberto Kassab (PSD). É o Grande ABC mostrando força e buscando alianças com outras esferas.

Bastidores

Foi ou não golpe?

O vereador de São Bernardo Glauco Braido (PSD) e o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil) – ambos do MBL – protocolaram na AGU (Advocacia-Geral da União) representação contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo petista chamar de ‘golpe’ o impeachment de Dilma Rousseff (PT), em 2016. “Falar que foi golpe é essencialmente mentira e um atentado contra a nossa democracia e nossas instituições”, argumentou o vereador.