Parlamentares votam saída do Consórcio e da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC

Artur Rodrigues



31/01/2023 | 06:02



A Câmara de São Caetano votará na manhã de hoje as saídas da cidade do Consórcio Intermunicipal e da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, em sessão extraordinária marcada para as 10h. As propostas foram envidadas pelo prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), que anunciou o desligamento das entidades em nota conjunta com São Bernardo e Ribeirão Pires após a eleição do novo presidente do Consórcio, Marcelo Oliveira (PT), prefeito de Mauá.



A primeira sessão do ano em São Caetano estava marcado para o dia 7 de fevereiro, no horário tradicional das sessões ordinárias, às 16h. No entanto, a Prefeitura convocou os vereadores para retornarem do recesso e votarem os projetos do Executivo sob regime de urgência.



Também será votado na sessão extraordinária de hoje um outro projeto de autoria do Executivo, que prevê a readequação da estrutura administrativa do Paço, no que se refere à secretaria de Planejamento e Gestão. A proposta estabelece o desmembramento da Pasta em duas novas secretarias: a de Gestão e Governo Digital; e a de Planejamento. A justificativa da Prefeitura é que a atual secretaria “enfrenta dificuldades significativas no gerenciamento de tantos departamentos concentrados sob seus cuidados e, por esse motivo, a área técnica houve por bem sugerir a reorganização estrutural”.



Questionada pelo Diário, a Prefeitura não informou quanto essa readequação administrativa irá custar aos cofres públicos, tampouco se haverá economia com o desmembramento da pasta de Planejamento e Gestão.



Pelos corredores do Legislativo, a informação é de que a nova secretaria de Gestão e Governo Digital, que será responsável por licitações, compras e contratos, pode ser comandada por Jefferson Cirne (PSDB), atual secretário de Governo.