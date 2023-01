Palavra do Leitor

Da Redação



Desvio na Anne Sullivan – 1

‘Justiça vai apurar rombo milionário em fundação municipal de São Caetano’ (Primeira Página, ontem). Se a Justiça vai apurar, então não vai dar em nada. Os ratos de cofre público vão continuar na boa. No Grande ABC tem um que foi preso duas vezes e, como prêmio, ganhou o cargo de deputado e os processos estão parados nos porões da Justiça falida. Chupa que a cana é doce.



Marcelo Augustinho - Mauá



Desvio na Anne Sullivan – 2

Qual é a novidade? O povo de São Caetano gosta de sujeira debaixo do tapete. Que triste. Onde estão os eleitores do pai e do filho?



Gal Oliveira Meira - do Instagram



Desvio na Anne Sullivan – 3

Que absurdo! Quem sofre com isso é sempre a população, que necessita da instituição.



Rosangela Cristina Vecchi - do Instagram



Desvio na Anne Sullivan – 4

E o beneficiário quer fechar a escola...



Clayton Aparecido Ferreira da Silva - do Facebook



Policiais

Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia do Exército, delegados (as) e nosso Corpo de Bombeiros, assim como seus comandantes e superiores. Estamos aqui neste espaço oferecido pelo nosso Diário para prestar uma homenagem de reconhecimento a todos esses representantes – mulheres e homens – dessas instituições voltadas para nossa proteção. Mulheres e homens que arriscam suas vidas para preservar e assegurar nossas vidas, nos oferecendo proteção e segurança. Precisamos conversar pacientemente com nossas crianças, filhos e adolescentes e educá-los para que os mesmos, desde suas mais tenras idades e compreensões, possam receber as sementes daquilo que conhecemos e reconhecemos como segurança. Muitos desses agentes perdem as suas vidas, deixando suas famílias e afetos, isso por estarem no cumprimento de suas atividades de risco. E a todos esses policiais e seus superiores, gostaríamos de registrar aqui, com essa manifestação e pequena lembrança, nossa mais profunda gratidão por tanto e tudo.



Cecél Garcia - Santo André



Governo Lula

Após Lula sinalizar a volta de financiamentos no Exterior com foco em gasoduto na Argentina, provavelmente a fundo perdido, senadores articulam lei para proibir empréstimos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) a projetos no Exterior. Uma ótima notícia, mas devemos ficar atentos, pois o descondenado tem meios para “per$uadir” e nossos políticos adoram ser “per$uadidos”.



Vanderlei A. Retondo - Santo André



Congresso

O atual presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ao distribuir R$ 70 milhões dos nossos impostos para garantir sua reeleição com esmagadora maioria não está abusando do cargo? Prevaricando?



Tania Tavares - Capital



Flamengo x Palmeiras

Aconteceu, no dia 27, em Brasília, Fórum dos Governadores com Lula, onde os Estados apresentaram suas reivindicações (Política, dia 28). No dia 28 o jogaço entre Flamengo 3 x 4 Palmeiras, mas eu não vi na TV, nem soube da presença de Lula no Mané Garrincha com um público heterogêneo, isenta de armação. Onde se meteu Lula que não foi ao estádio?



Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)



Artes

Endosso o teor e o pedido do leitor Antônio Ozeiro Tabul (Cultura&Lazer, dia 28) sobre a necessidade de o nosso jornal reservar um espaço diário para as notícias sobre o mundo das artes, especialmente as do Grande ABC.



Danilo Soldan - Capital