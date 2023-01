Regionalidade e ideologia

Da Redação



31/01/2023 | 06:00



A posse do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), como presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC deve ser uma das mais concorridas dos últimos tempos. As presenças de políticos de alto escalão, como ministros e secretário, ilustram a importância da instituição como interlocutora regional junto à União e ao Estado. Daí ser lamentável o movimento do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), de levantar o recesso da Câmara para analisar a retirada do município do colegiado – atitude que revela a estreita visão estratégica do chefe do Executivo. Espera-se que os vereadores exerçam sua independência e rejeitem o pleito que vai contra o conceito de regionalidade.



Com bancadas expressivas na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa a partir deste ano, o Grande ABC tem representatividade suficiente para impor seus pleitos junto ao presidente da República e ao governador do Estado. Para fazer-se ouvir e conquistar suas reivindicações, todavia, a união de deputados e prefeitos será fundamental. É uma pena que, exatamente neste momento promissor, determinados políticos, mais preocupados com seus umbigos do que com o desenvolvimento socioeconômico das sete cidades, resolvam agir contra a regionalidade. Dividir forças, como está propondo José Auricchio Júnior, é suicídio administrativo, e deve ser combatido de todas as formas.



Na ânsia de fazer politicagem, sabe-se lá movido por quais interesses e obedecendo às ordens de que liderança, o prefeito de São Caetano parece ter se esquecido de que um dos projetos mais importantes para a qualidade de vida de quem reside na cidade que ele administra – a construção do Piscinão Jaboticabal – é justamente uma das inúmeras conquistas do Consórcio. É por isso que se espera que os vereadores são-caetanenses impeçam a irresponsabilidade de José Auricchio Júnior. Afinal, como bem ilustrou o deputado estadual reeleito Luiz Fernando Teixeira (PT), em entrevista exclusiva publicada no domingo pelo Diário, é preciso deixar a ideologia de lado e pensar na regionalidade.