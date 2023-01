Lula fala em criar fórum internacional semelhante ao G20 sobre guerra na Ucrânia

30/01/2023 | 20:25



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira que vai trabalhar pela criação de um fórum internacional semelhante ao G20 para discutir formas de encerrar a guerra entre Ucrânia e Rússia. De acordo com o petista, ele vai tratar sobre o tema nas visitas oficiais aos Estados Unidos e à China, marcadas para fevereiro e março, respectivamente.

"O Brasil está disposto a dar a sua contribuição", afirmou o presidente ao lado do chanceler alemão, Olaf Scholz, com quem se reuniu hoje no Palácio do Planalto. Para Lula, está na hora de a China "colocar a mão na massa" para negociar o fim da guerra com a Ucrânia. Pequim tem sido uma aliada de primeira hora da Rússia no conflito.

Lula ressaltou que o Brasil não está disposto a fornecer armamento para o conflito, como fizeram nações ocidentais. "O Brasil não quer ter qualquer participação, mesmo que indireta, na guerra", afirmou.

Na mesma coletiva, ao lado de Scholz, Lula declarou ainda que a Alemanha deveria contribuir para que a Organização Mundial do Comércio (OMC) "voltasse a funcionar". "Queremos voltar a negociar na OMC", declarou o petista, que disse gostar de instituições multilaterais.