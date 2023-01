GCM de Santo André prende homem que ameaçava agredir a mãe

Da Redação



30/01/2023 | 19:18



A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André prendeu, no último domingo (29) um homem que tentava agredir a própria mãe no Jardim Stella. Ela possui medida protetiva vigente e acionou o botão de pânico pelo aplicativo disponibilizado pela Patrulha Maria da Penha.

O filho da vítima entrou em sua residência com comportamento agressivo e ameaçava a mãe e a família. A partir daí, a vítima acionou o botão do pânico e as equipes da Patrulha Maria da Penha foram até o local da ocorrência. Os GCMs chegaram na residência da vítima e localizaram o agressor trancado em um dos cômodos da casa. Ele usou barricadas improvisadas com móveis para dificultar a entrada dos guardas.

Constatada a medida protetiva vigente e a ocorrência em flagrante, o homem foi conduzido para a autoridade policial após ser preso e está à disposição da Justiça.

BOTÃO DO PÂNICO

O aplicativo "Ana", desenvolvido por um Guarda Civil Municipal da cidade de Paulínia, no interior paulista, foi disponibilizado gratuitamente para Santo André e é utilizado exclusivamente por mulheres que possuem medidas protetivas vigentes e que são atendidas pelo programa Patrulha Maria da Penha.

Nas situações de risco à integridade física destas mulheres, a vítima aciona um botão desta ferramenta e um alarme soa na sede do COI (Centro de Operações Integradas) da Prefeitura e também na sede da GCM, dando agilidade no atendimento de ocorrências desta natureza.