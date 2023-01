Hélio dos Anjos enaltece a Ponte Preta: 'Melhor início de temporada do século'

30/01/2023 | 18:35



Cinco jogos e cinco vitórias. Esse é o retrospecto da Ponte Preta nas primeiras rodadas da Série A2 do Campeonato Paulista, que credencia como o melhor começo de temporada do século 2000. Feliz com o momento da equipe que também tem o melhor ataque da competição, com 11 gols marcados, o técnico Hélio dos Anjos faz questão de valorizar todo o elenco e o trabalho que vem sendo feito desde o começo do ano.

"O nosso forte está sendo o mental, o trabalho do grupo. O que dá confiança é resultado positivo. Essa história de trabalhar com resultado negativo, que você aprende... Você aprende é ganhando. Estou muito feliz com o grupo e com a torcida", disse. "Realmente é incrível, pois segurar a peteca da A2, depois de tudo de ruim que aconteceu no ano passado, é porque o torcedor tem motivos para estar aqui. O motivo é a dedicação", afirmou o comandante.

Além de ser o melhor início de temporada do século, a última vez que a Ponte Preta conseguiu embalar cinco vitórias seguidas foi há nove anos, no início do segundo turno da campanha do vice-campeonato da Série B do Brasileiro de 2014. Antes, mas ainda nos anos 2000, foram duas séries de vitórias também de cinco jogos, durante o Paulistão e a Série B de 2008.

"Só tenho o que comemorar, é uma campanha histórica, a Ponte não conseguia embalar cinco vitórias seguidas há nove anos. Além de ser o melhor início de temporada do século. Mas, temos que manter os pés no chão, estamos só no começo da caminhada e nosso foco é o acesso."

Atualmente, a Ponte Preta está isolada na primeira colocação da Série A2 com 15 pontos. Cinco na frente de Portuguesa Santista e do Primavera, ambos com 10 e dividindo a vice-liderança. O time campineiro volta a campo de olho em mais uma vitória nesta quarta-feira, fora de casa, no estádio Jorge Ismael de Biasi, contra o Novorizontino, às 19h.