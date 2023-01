Prefeito de Diadema é internado no Hospital do Coração

Da Redação



30/01/2023 | 17:37



O prefeito de Diadema José de Filippi Júnior (PT) foi internado no Hospital do Coração, em São Paulo, após ser diagnosticado com uma endocardite bacteriana. Ele está em observação para realizar exames e o tratamento.

De acordo com uma nota enviada pela secretária municipal de Saúde Rejane Calixto, o prefeito segue despachando normalmente e fazendo reuniões online. A internação seria apenas "para intensificar o tratamento". Segundo o comunicado, Filippi está trabalhando de forma remota e, portanto, não será necessário tirar licença da Prefeitura de Diadema.