Comandado por Xuxa e Ikaro Kadoshi, reality ?Caravana das Drags? revela membros

30/01/2023 | 16:27



Ainda sem data definida para estreia, o reality Caravana das Drags, que será comandado por Xuxa Meneghel e Ikaro Kadoshi, divulgou as dez participantes dessa primeira edição. Produção original é da Amazon Prime Vídeo.

Em seus oito episódios - além de um especial -, as participantes Chandelly Kidman, DesiRée Beck, Enme, Frimes, Gaia do Brasil, Hellena Borgys, Morgante, Ravena Creole, Robytt Moon e Slovakia terão de superar desafios e preparar a performance de suas vidas, pois quem vencer o jogo ganhará o título de Drag Soberana.

Todas as participantes viajarão por oito cidades brasileiras a bordo de um ônibus extravagante, começando pelo Rio de Janeiro, Goiânia, Diamantina, Salvador, Recife, Fortaleza, São Luís e Belém. Essa viagem como propósito fazer com que as competidoras criem tendo como inspiração as diferentes tradições regionais brasileiras. Para a avaliação, haverá um grupo de jurados composto pelas apresentadoras e por convidados especiais. A cada episódio, uma participante será eliminada.

Conheça as competidoras, com informações da Prime Video:

Chandelly Kidman

Artista piauiense, já foi eleita Top Drag Piauí (2013), Brazilian Drag - Blue Space - SP (2014), e Rainha do Carnaval Gay de Teresina (2015). Ganhou destaque nacional e mundial em 2015, quando desenvolveu um trabalho voluntário com crianças em tratamento oncológico. Já em 2018, Chandelly viralizou na internet com um vídeo com mais de 7 milhões de visualizações e em 2019 recebeu a maior medalha de Honra do Piauí - a Ordem Estadual do Mérito Renascença. Desde 2020 trabalha também como influenciadora digital.

DesiRée Beck

Artista baiana atua na cena soteropolitana com shows de dublagem e stand-up em bares, teatros e eventos, conquistando vários títulos em concursos de talento e beleza. No YouTube, com o canal homônimo, ela faz reviews de séries LGBT+, lives interativas e apresenta o concurso nacional TNT DRAG, além do spin- off TNT MACABRA. Recentemente, lançou seu primeiro podcast, A Hora da Drag, já nas listas dos mais reproduzidos das plataformas de áudio.

Enme Paixão

Artista queer natural do Maranhão, produtora cultural, cantora, compositora e rapper. Premiada no maior Festival de Hip-Hop da América Latina como artista revelação em 2019, a cantora lançou seu primeiro EP Pandú e teve destaque internacional na revista Vogue Itália. Em 2022, Enme lançou seu primeiro disco de estúdio, Atabake, inspirado no Bairro da Liberdade, quilombo urbano onde mora.

Frimes

Nascida em São Luís (MA), é formada em Teatro pela Universidade Federal do Maranhão. Como multi-artista, Frimes é atriz, cantora, compositora, produtora musical e 3D Artist. Teve destaque no filme De Repente Drag (2022), em que interpretou o papel de Lohanny, além de compor a equipe de arte do longa-metragem e produzir parte da trilha sonora original. Na música, o destaque é para o EP F1 (2020), com mais de 600 mil plays em serviços de streaming, e no Youtube para o clipe de Fadinha que conta com mais de 600 mil visualizações.

Nascida em São José do Rio Preto (SP), a artista trabalha como atriz e diretora na cena teatral e musical. Pós-graduada em dança e consciência corporal pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, é diretora e produtora de espetáculos como Dandara (2018), Corpo abjeto (2019) e Operação Tarântula (2021). Gaia também assinou o visagismo do espetáculo Tudo a fazer (2022), da Cia Azul Celeste, com direção de Georgete Fadel; e da Psicorange Tour Colab (2020). Foi a primeira Conselheira Municipal LGBT+ da secretaria de Cultura de Rio Preto (2020-2022).

Hellena Borgys

Personagem criada pelo artista Uátila Coutinho, que é bailarino profissional, coreógrafo, diretor cênico, maquiador artístico e artista plástico. Já dirigiu shows do Miss Brasil Gay em 2021, coreografou e fez direção de movimento de clipes e shows, e tem experiência com TV, musicais e integrou o elenco das maiores companhias de dança do país, como a São Paulo Cia de Dança, o Grupo Corpo e a Cia de Dança Deborah Colker. Como performer drag, participou em 2019 do espetáculo Jardim Oriental dos Primeiros Desejos, apresentado no Museu Tomie Ohtake, em São Paulo.

Morgante

Artista multimídia, estudante de psicanálise, oraculista e matriarca da House of Morgante. É formada pela Universidade Anhembi Morumbi em Fashion Business, pelo Senac em Artes Dramáticas. Atualmente, desenvolve seu Oráculo: Morgante-se, sua obra teatral autoral Deixei de Ser Amélia para Ser Intergaláctica, e está em finalização do seu livro Obsessiva, que serve de base para fomentar o seu podcast Intensa Mente Obsessiva, disponível em serviços de streaming.

Ravena Creole

Baiana de Feira de Santana (BA), mora no Rio de Janeiro há 18 anos. Depois de trabalhar como maquiadora profissional, começou a performar em 2012. Ela foi integrante do casting do movimento pioneiro das "Neo drags Cariocas" do Drag-Se, um canal no YouTube que tem mais de 6 milhões de visualizações e onde tem seu próprio vlog, o DragDoc. Ravena trabalha como produtora de eventos, DJ e é sócia e idealizadora do projeto Dragstar, um concurso para drag queens de todos os estilos e tempos de carreira.

Robytt Moon

Reconhecida internacionalmente como rainha do maior "bate cabelo" do Brasil, possui vários títulos de excelência em suas apresentações, como Drag Nostro (2006), Miss Pernambuco (2006), Miss Rio Grande do Sul (2013), além de ter sido eleita rainha do maior "bate cabelo" do Brasil por sete anos consecutivos pela Banda do Fuxico. A personagem é criação de Roberto Santos, que também é proprietário do Atelier Robytt Moon, stylist, maquiador, peruqueiro, um prestigiado estilista de Carnaval, com mais de 17 anos de atuação.

Slovakia

Natural de São Paulo, é cosplayer há 22 anos, premiada com quatro títulos mundiais, o que a fez a cosplayer mais premiada em competições de ranking mundial da atualidade. É jurada e palestrante, e participa de convenções ao redor do mundo. Drag queen há oito anos, performou em um dos maiores palcos queer do mundo, o Milkshake Festival, em Amsterdã, e teve a oportunidade de fazer shows em mais de 15 países. Também atua como figurinista e performer em São Paulo.