Fã joga celular em Anitta e cantora rebate: - O senso passou longe

30/01/2023 | 16:11



Eita! Anitta está animando todos os seus fãs antes do Carnaval com os Ensaios da Anitta. Passando por diversas cidades ao redor do Brasil, a cantora está fazendo diversas apresentações com suas músicas autorais e alguns covers. Porém, não é sempre que os shows são tranquilos e sem polêmica.

Na apresentação mais recente, que aconteceu em Recife, a cantora passou por um quase acidente. Isso porque, enquanto cantava Bola de Sabão, do grupo Babado Novo, um fã jogou um celular em sua direção. Por sorte, o aparelho não atingiu a artista, que aproveitou para dar um sermão no fã.

- O senso passou longe. Vai ficar de castigo.