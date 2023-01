Ex-esposa de Luciano Camargo se revolta contra cantor após processo

30/01/2023 | 16:11



Ao que tudo indica, Cleo Loyola, ex-esposa do Luciano Camargo, postou um vídeo em seu canal no YouTube falando sobre o processo do sertanejo contra ela e Wesley Camargo, filho dos dois. O vídeo teria sido excluído de seu canal, mas de acordo com o jornal Extra, a ex-esposa do cantor da dupla com Zezé Di Camargo contou como foi a audiência na última sexta-feira, dia 27, para responder um processo de difamação movido pelo sertanejo contra ela.

Cleo teria relatado que o filho deles, Wesley, também está sendo processado por Luciano devido às declarações que a mãe e o filho fizeram na mídia. O cantor deixou de se dar bem com o primogênito em 2014, quando Wesley foi acusado de agredir a tia e a prima. Desde 2017, de acordo com Cleo, Luciano não fala com o filho.

Você fez 50 anos, não tem vergonha nessa cara, não? Parecia que você estava feliz, pulando de alegria na audiência. Que prazer há em você querr prejudicar o seu filho? Paga um advogado para prejudicar o próprio filho, teria falado Cleo no vídeo, ainda segundo o veículo.

A atual esposa de Luciano, Flavia Camargo, também processou o enteado após ser ofendida por ele em uma entrevista, mas o processo foi arquivado após a primeira audiência.