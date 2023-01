Maiara é detonada na web após ter supostamente chutado celular de fã

30/01/2023 | 16:11



Com a empolgação de ver o ídolo performando ao vivo, alguns fãs vão à loucura e jogam itens no palco, como ursinhos de pelúcia, lingeries, flores e presentes de todos os tipos. Mas outros podem ir muito além. Quer um exemplo. No último domingo, dia 29, Maiara, da dupla com Maraisa, se assustou quando um celular veio em sua direção e causou polêmica nas redes sociais após ter supostamente chutado o aparelho do fã.

No Twitter, uma internauta disparou:

Um fã jogou um cell no palco pra Maiara tirar uma foto e ela simplesmente chutou o cell, sendo que nem encostou nela. Aí, estão pegando um ocorrido de show anterior para tentar justificar o que ela fez. Eu acho errado jogar coisas no palco, mas agora chutar? É Tão errado quanto.

Contudo, houve quem defendesse a sertaneja.

Esse negócio de jogar coisas no palco é complicado, já machucou ela, já machucou o Hugo em Fortaleza, o Gustavo Lima teve que tirar um fã do show. Então, não dá para defender quem faz isso, minha opinião, disse um seguidor.

Em contato com Fábia Oliveira, a assessoria de Maiara se pronunciou e disse que dava para perceber que ela estava apenas tentando devolver o aparelho.