Dia Nacional das HQs: loja virtual do Skeelo oferece descontos de até 50%

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



30/01/2023 | 15:55



O Skeelo, plataforma de e-books, audiobooks e minibooks, lança hoje (30), uma campanha especial em função do Dia Nacional das HQs. De clássicos à cultura pop, as histórias em quadrinhos estão disponíveis para venda com descontos de até 50% no catálogo selecionado. A promoção acontece no período de 30 de janeiro a 6 de fevereiro pela loja virtual. Confira aqui.

Ao acessar a loja Skeelo, o leitor encontra clássicos dos quadrinhos populares entre os fãs. “Assassin’s Creed: Valhalla”, HQ inspirada no jogo de sucesso da Ubisoft, por exemplo, está com 40% de desconto. Já os famosos contos de Edgan Allan Poe e H.P. Lovecraft, referências mundiais da literatura, estão à venda por apenas R$ 9,90.

Outras promoções que merecem destaque são os clássicos da literatura nacional em quadrinhos, como “Meu Pé de Laranja Lima” e “O Ateneu”, que estão custando apenas R$ 19,60; e “Confinada”, HQ brasileira de Leandro Assis e Triscila Oliveira que tem como cenário a pandemia da covid-19 no Brasil, com 30% de desconto.

Ao adquirir qualquer e-book na plataforma, basta acessar o conteúdo na estante virtual via web ou aplicativo do Skeelo. Além do catálogo disponível para compra na loja virtual, a empresa também conta com um acervo disponível sem custo adicional. Clientes ativos da Vivo, Oi, Claro, Sky, Sem Parar, Correios Celular e outros podem resgatar a versão digital de diversas obras famosas já no primeiro acesso pelo app. Para verificar se o seu plano ou serviço parceiro contratado está incluso, acesse este link. Após a confirmação, o livro ficará disponível para escolha do leitor.