Luan Santana revela que pretende ter filhos no futuro com Izabela Cunha: - Já falamos sobre nomes

30/01/2023 | 15:10



Dedicado à carreira internacional em 2023, Luan Santana está realizando shows na Europa e teve os ingressos de sua apresentação em Lisboa esgotados seis meses antes do grande dia. O cantor concedeu uma entrevista ao Domingo Espetacular no último domingo, dia 29, para falar sobre a vida pessoal e profissional.

Após se tornar um dos assuntos mais comentados por ter pegado uma calcinha que foi jogada no palco e a aproximado do rosto, o artista comentou:

- Dos dois mil shows que eu já fiz até hoje, se teve dois ou três que não tiveram calcinha no palco foi muito. Ou seja, sempre teve isso. As pessoas sempre acharam engraçado, cômica a minha reação ao receber as calcinhas no palco. Calha de em determinado momento as pessoas pegarem isso, fazerem uma notícia maldosa, começarem a espalhar e aquilo viraliza.

Ele ainda revelou que sente falta de poder andar na rua e precisa recorrer à alternativas para assistir a um filme por conta da fama.

- O cinema, como é escuro, dá para você chegar depois, tem um trâmite que dá para você continuar indo. Agora padaria, bar, passear com o cachorro no parque, mercado, fazer uma compra, é complicadinho. Eu sinto falta.

Quando era mais jovem, sentia falta de poder curtir com os amigos.

- Eu tive minhas recaídas, principalmente quando era mais novo, porque eu via meus amigos fazendo as coisas normal, saindo, indo para festa. E eu com aquele monte de responsabilidades, de trabalho para fazer.

Em um relacionamento com Izabela Cunha, Luan pensa em ter filhos no futuro:

- A gente já fala sobre isso, já falamos sobre nomes como Nicole, Luiza - que é a junção de Luan com Izabela. De menino é mais difícil, falamos de Benjamin, Breno eu gosto.

Santana ainda refletiu sobre a adolescência, que não pôde aproveitar como outros jovens de sua idade.

- Eu tive tranquilidade para ir na padaria, supermercado, andar na calçada, na rua, no parque até os meus 16 anos. A partir dos 17 isso já começou a ficar complicado. Se você me perguntasse o que eu sinto mais falta talvez seja essa liberdade de ir em qualquer lugar na hora que você quiser ir sem pensar em consequências.