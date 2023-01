Song Joong-ki anuncia casamento e revela que será pai

30/01/2023 | 15:03



Nesta segunda, 30, o ator sul-coreano Song Joong-ki, de 37 anos, anunciou que se casou e que será pai em breve.

De acordo com o site Soompi, o astro de Vincenzo e Renascendo Rico publicou um comunicado em seu site dedicado aos fãs revelando que se casou com a atriz britânica Katy Louise Saunders. "Ela tem um coração bondoso e vive sua vida com paixão. Ela é uma pessoa sensata e incrível a ponto de eu a reverenciar. Graças a ela, estou me tornando uma pessoa melhor", escreveu ele.

Joong-ki revelou ainda que a esposa já está esperando o primeiro filho do casal. "Nós naturalmente sonhamos em criar uma família feliz juntos. Nós nos esforçamos muito para cumprir as promessas um do outro e estamos sinceramente agradecidos porque uma nova vida chegou até nós", disse.

Em um tuíte, o fã-clube brasileiro de Song abriu as apostas em relação ao sexo do bebê.