Transição energética no País pode ser uma das mais rápidas do mundo, diz Haddad

30/01/2023 | 14:52



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 30, que a transição energética do Brasil pode ser uma das mais rápidas do mundo. Ele participou de reunião da diretoria da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) nesta segunda. "A matriz que está se desenhando no Brasil é uma matriz complexa, que envolve uma transição que talvez seja a mais rápida que pode ser feita, uma das mais rápidas que pode ser feita no mundo", disse Haddad.

Segundo o ministro, é necessário pensar na matriz por inteiro para promover a transição energética, sem substituir uma matriz por outra.

Ele acrescentou que a América do Sul parece bem posicionada para aproveitar o momento.