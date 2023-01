Marie Kondo, guru da organização, diz que sua casa está mais bagunçada

30/01/2023 | 13:55



Em janeiro, muitas vezes examinamos como estamos vivendo. E agora, muitos de nós estão revisitando os princípios de organização da rainha do estilo de vida japonesa Marie Kondo. Mas a sempre organizada Kondo, ao que parece, está um pouco cansada desde que deu à luz seu terceiro filho em 2021. Como a maioria de nós, ela está tendo problemas para dar conta de tudo.

Mas ela ainda está provocando alegria. É que, hoje em dia, isso não depende de ter a casa arrumada. Seus novos rituais se voltam para dentro, para coisas mais ponderadas do que uma gaveta cheia de camisetas perfeitamente dobradas ou um armário de temperos digno do Instagram. Em seu último livro, Marie Kondos Kurashi at Home: How to Organize Your Space and Achieve Your Ideal Life (O estilo de vida de Marie Kondo em casa: como organizar seu espaço e alcançar sua vida ideal, em tradução livre)", Kondo expande o conceito japonês de kurashi, ou "modo de vida".

Ela elabora maneiras simples de trazer calma e felicidade para as coisas cotidianas. Sim, isso pode significar limpar sua bolsa todas as noites, mas também pode significar tocar música clássica durante o café da manhã. Ou fazer a receita do ensopado de asa de frango com vinagre preto da sua mãe (a receita está no livro.)

O livro é como um choque de realidade. Kondo, 38, se juntou a nós tentando dar conta da pilha de louça na cozinha enquanto aguarda o encanador ao mesmo tempo em que tenta não queimar o jantar. A multitarefa parece um tanto humilhada por sua família crescente e seu sucesso nos negócios, talvez percebendo que é possível encontrar paz em um matcha, mesmo que você o beba em sua caneca rachada favorita em vez de uma xícara de porcelana. "Arrumar significa lidar com todas as coisas da sua vida", escreve Kondo no livro. "Então, o que você realmente quer colocar em ordem?"

Kondo diz que sua vida passou por uma grande mudança depois que ela teve seu terceiro filho, e a arrumação externa ficou em segundo plano. "Minha casa está bagunçada, mas a maneira como estou gastando meu tempo é a maneira certa para mim neste momento, nesta fase da minha vida", disse ela por meio de um intérprete em um recente webinar da mídia e cerimônia de chá virtual.

Ela incentiva todos a criarem seu próprio ritmo, suas próprias rotinas, com base no que os faz felizes, e oferece mais de 125 exemplos fotográficos serenos para inspirar. (A maioria não é, no entanto, de sua própria casa.)

Criar uma rotina de alegria

Sua tarefa para os leitores: crie uma rotina de alegria factível e cumpra-a por 10 dias, depois veja se as mudanças diárias de hábitos estão fazendo você se sentir melhor. Kondo diz que, para muitos, o espaço perfeitamente organizado não é realista. "Até agora, eu era uma arrumadeira profissional, então fiz o possível para manter minha casa sempre arrumada", disse ela no evento. "Eu meio que desisti disso no bom sentido para mim. Agora percebo que o que é importante para mim é aproveitar o tempo com meus filhos em casa."

Embora suas duas séries da Netflix a mostrem ajudando pessoas sobrecarregadas de emoção com suas coisas, Kondo agora se concentra em uma abordagem mais focada, ajudando as pessoas a identificar pequenas atividades para trazer paz e alegria em um nível mais profundo. Entre as alegrias pessoais de Kondo: comprar pijamas 100% seda ou algodão orgânico, porque eles se sentem bem e a ajudam a dormir; examinar sua gaveta de folhas de chá e beber chá três vezes ao dia para trazer uma sensação de calma; e abrir sua caixa de costura de infância, que traz boas lembranças.

Anteriormente, a diva organizada parecia ser um pouco difícil em compartilhar detalhes de seus pensamentos internos ou como ela encontrava tempo para relaxar. Mas agora Kondo escreve em seu livro que, embora ame seu trabalho, "às vezes eu prendo tanto minha agenda que me sinto exausta ou sou dominada pela ansiedade". Como profissional de limpeza, ela diz, se pressiona para manter a casa sempre em ordem.

Ela e o marido, Takumi Kawahara, presidente da KonMari Media, empresa que ela fundou, planejam cuidadosamente seus dias para passar tempo com os filhos enquanto realizam outras tarefas. (Kawahara, aliás, vai para a cama no mesmo horário que as crianças e acorda às 4 da manhã.)

Ela passa o dia abrindo as janelas para tomar o ar fresco da manhã, acendendo incenso e limpando as solas dos sapatos. E, sim, ela agradece a seus sapatos por apoiá-la quando ela os limpa após um dia de serviço.

Outra atividade que desperta alegria, diz ela, é o scrapbooking. Ela enche seu álbum de recortes com fotos que recortou de livros ou revistas. O álbum de recortes é organizado por cor. (Claro que é.) Quando ela quer relaxar, ela olha para as páginas de itens verdes. Há também uma seção com bolos e doces. Kondo diz que, quando uma determinada foto não lhe traz mais alegria, ela a arranca.

Ela sugere criar seu próprio álbum de recortes e consultá-lo antes de dormir para relaxar. Kondo diz que as pessoas perguntam a ela sobre seu próprio estilo de vida e rituais pessoais desde que seu livro A Mágica da Arrumação foi publicado nos Estados Unidos em 2014.

"Arrumar nossas casas, arrumar nosso ambiente também é uma maneira de arrumar mentes", diz ela. Ao organizar nossos corações e mentes, fica claro o que realmente queremos, diz Kondo, acrescentando que essas são as coisas com as quais ela está lutando agora. Kondo diz que percebe que, à medida que seus filhos crescem, seu modo de vida mudará novamente. "Vou continuar olhando para dentro para ter certeza de que estou liderando meu próprio kurashi", diz ela.