7 motivos para instalar sua startup em um parque tecnológico

30/01/2023



Os parques tecnológicos são ecossistemas de inovação e tecnologia no mundo todo. Eles impulsionam startups e empresas de diversos tamanhos ao oferecerem a estrutura ideal para aceleração de negócios. Em geral, mantêm centro de pesquisas com laboratórios, polos educacionais, parcerias com agentes financiadores, universidades e com entidades públicas, residências e outras facilidades para a troca de conhecimentos e alianças empresariais.

Mas não acaba por aí. Denise Bandeira, gerente de negócios do Biopark, separou as principais vantagens para instalar uma startup em um parque tecnológico. Confira!

1. Ambiente de inovação com oportunidades de negócios

Os parques tecnológicos são ecossistemas de inovação que promovem acesso a outras empresas e à base de conhecimento da universidade, abrangendo pesquisas e projetos que possam ajudar a identificar novas oportunidades de negócios.

2. Equipe de gestão qualificada

As empresas podem contratar mão de obra qualificada proveniente dos diversos cursos profissionalizantes de instituições parceiras instaladas no parque tecnológico – de estagiários a especialistas. Isso facilita o processo de admissão de talentos, treinamento dos colaboradores para o dia a dia do negócio e retenção de profissionais.

3. Cultura empreendedora

Além dos instrumentos de incentivo e fomento ao empreendedorismo, os parques oferecem incubadoras e aceleradoras de empresas, treinamentos, eventos e muito mais. São grandes centros que reúnem conhecimento, estrutura de apoio, oportunidades, mentes brilhantes e recursos variados.

4. Empresas âncoras

O networking com empresas âncoras instaladas nos parques abre oportunidades de troca de conhecimento e experiência, compartilhamento de ideias e soluções, além da possibilidade de parcerias.

5. Educação voltada para a transformação digital

A educação é a base da transformação digital. Aliada ao sistema público e formal, os recursos educacionais diferenciados, implantados pelos parques tecnológicos, fortalecem a formação de profissionais com múltiplas especialidades, pesquisadores e empreendedores, todos focados em suprir as reais demandas de mercado. Neste ambiente, a pesquisa sai do papel e gera negócios.

6. Infraestrutura adequada para trabalhar e viver

O parque tecnológico apresenta, de forma geral, uma infraestrutura composta por edificações apropriadas para escritórios, laboratórios e coworkings, acessos fáceis ao transporte, estacionamento, áreas de uso comum, segurança patrimonial e a serviços de qualidade em telecomunicações, tecnologia da informação, residências, hospitais e comércios.

7. Imersão em soluções em ESG

A tecnologia e a sustentabilidade estão intrinsecamente interligadas. Por isso, além de investir em educação, pesquisa e inovação, as startups precisam estar baseadas em um modelo inovador com foco em ESG e que permita a sustentabilidade de todo o ecossistema, com incentivo à geração de novos negócios, emprego e renda.