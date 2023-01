'Parecia ficção científica', diz Shania Twain sobre internação por covid-19

30/01/2023 | 13:09



Shania Twain detalhou pela primeira vez um dos momentos mais difíceis de sua vida: o diagnóstico de covid-19 no auge da pandemia. Ao Mirror, a cantora country disse que a doença "foi piorando progressivamente" e prejudicou seus sinais vitais.

Devido à gravidade do quadro, a artista precisou ser levada às pressas de helicóptero para um o hospital. "Parecia ficção científica, eu senti como se estivesse indo para outro planeta ou algo assim. Tudo meio que aconteceu em câmera lenta", definiu.

Na época, Shania contou com a ajuda de seu marido, Frédéric Thiébaud. "Ele passava horas e horas todos os dias ao telefone, tentando coordenar uma transferência (para o hospital), tentando arrumar um leito, já que não havia, verificando meus sinais vitais. Foi simplesmente um pesadelo para ele", relembrou.

Após conseguir um leito, a cantora foi isolada e tratada com terapia de plasma. Contudo, "demorou vários dias para começar a criar quaisquer anticorpos". "Foi um período muito perigoso e muito assustador", declarou Shania.

A cantora disse que a doença foi superada se declarou agradecida, especialmente pelo cuidado e atenção do marido. Agora, ela se prepara para lançar Queen Of Me, seu sexto álbum de estúdio, na próxima sexta-feira, 3.