Depois de três anos brigados, Carlinhos Maia e Luisa Sonza fazem as pazes

30/01/2023 | 13:10



Após três anos brigados, Carlinhos Mais usou suas redes sociais no ultimo domingo, dia 30, para atualizar seus seguidores que a paz com Luisa Sonza foi selada!

Na sequencia de vídeos, o influencer comentou que o encontro aconteceu nos bastidores do show da Anittta, e que a DR foi uma delicia.

- Tivemos uma DR tão massa, tão legal. Quem acompanha a gente sabe o que aconteceu É bom poder pedir desculpas para as pessoas que você machucou lá atrás, e ter a oportunidade das pessoas te ouvirem. Quem acompanhou a gente na época do meu casamento, eu acabei machucando algumas pessoas, a Luísa foi uma delas.

Vale relembrar que a treta surgiu em 2019, onde Whindersson Nunes brigou com Carlinhos Maia na véspera de seu casamento com Luisa Sonza. Na época, a loira saiu em defesa do então marido, publicando um texto onde dizia que não iria deixar Carlinhos matar seu esposo.