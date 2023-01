Gasto com juros do setor público soma R$ 59,007 bi em dezembro, diz BC

30/01/2023 | 11:55



O setor público consolidado teve um resultado negativo de R$ 59,007 bilhões com juros em dezembro, após esta rubrica ter encerrado novembro com um gasto de R$ 50,282 bilhões, informou nesta segunda-feira, 30, o Banco Central.

Em 2022, a despesa foi de R$ 586,427 bilhões, o que representa 5,96% do Produto Interno Bruto (PIB). Esse resultado foi maior do que em 2021, quando o gasto foi de R$ 448,391 (5,04% do PIB).

Conforme o BC, o Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) teve no último mês de 2022 despesas na conta de juros de R$ 51,161 bilhões. Os governos regionais registraram gastos de R$ 7,435 bilhões e as empresas estatais, despesas de R$ 412 milhões.

No ano passado, as despesas de juros do Governo Central foram de R$ 503,234 bilhões, enquanto os governos regionais gastaram R$ 78,567 bilhões. O gasto das estatais foi de R$ 4,625 bilhões em 2022.