10 sugestões incríveis de hotéis em Dubai

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



30/01/2023 | 11:55



Muitos hotéis em Dubai, nos Emirados Árabes, acompanham a fama do destino e são referência em luxo. Os complexos costumam oferecer vistas privilegiadas, infraestrutura completa de lazer, tratamentos de spa diferenciados e muitos mimos.

Dicas de hotéis em Dubai

Abaixo, veja as indicações do Rota de Férias para quem procura bons hotéis em Dubai.

Sofitel Dubai Downtown

O Sofitel Dubai Downtown oferece conforto, tranquilidade e boa gastronomia em meio ao agitado centro de Dubai. O hotel é conectado ao The Dubai Mall e tem transfer gratuito à Kite Beach.

Fairmont The Palm

De frente para o mar, o Fairmont The Palm é um hotel muito indicado para famílias. Além de contar com quartos espaçosos e confortáveis, o complexo tem restaurantes excepcionais, spa e piscinas.

Burj Al Arab Jumeirah

O Burj Al Arab Jumeirah é o hotel perfeito para quem viaja em busca de luxo. É possível chegar a bordo de frotas de Rolls-Royce ou helicóptero, além de aproveitar oito restaurantes, spa com vista para o Golfo Pérsico e duas piscinas no terraço.

Armani Hotel Dubai

O Armani Hotel Dubai é o primeiro hotel do mundo desenvolvido e desenhado pelo icônico estilista Giorgio Armani. Ele fica dentro do enorme prédio Burj Khalifa e ocupa 11 andares.

Fairmont Dubai

Com um visual futurista, o Fairmont Dubai fica localizado na Sheikh Zayed Road, avenida que percorre a costa de Dubai. O complexo tem janelas panorâmicas, spa de luxo, piscinas ao ar livre e opções gastronômicas que vão desde restaurantes refinados até um pub esportivo.

Crowne Plaza Dubai Marina

Com um belíssimo terraço ao ar livre, o Crowne Plaza Dubai Marina é outra boa opção de hotel em Dubai. O local tem quartos confortáveis com vista para a marina e fica próximo a shoppings e outras atrações.

Le Meridien Dubai Hotel

Indicado para os fãs de resorts, o Le Meridien Dubai Hotel fica a dois quilômetros da cidade de Deira. O cinco-estrelas tem quatro piscinas e 18 espaços gastronômicos. Há também um spa com terapias relaxantes e estéticas.

Sheraton Grand Hotel

A localização é um dos trunfos do Sheraton Grand Hotel. Além de estar situado na avenida Sheikh Zayed, o empreendimento tem acomodações confortáveis, gastronomia de primeira e piscina na cobertura.

Avani Palm View Dubai Hotel & Suites

A pouco menos de dois quilômetros da Praia Mina Seyahi, o Avani Palm View Dubai Hotel & Suites tem acomodações equipadas com cozinhas completas. O local também empresta bicicletas para quem quer explorar Dubai pedalando.

Raffles Dubai

Com um visual inspirado nas pirâmides do Egito, o prédio do Raffles Dubai chama atenção de longe. Spa, piscina ao ar livre, sete espaços gastronômicos e academia são alguns dos atrativos do complexo.

PLANEJE SUA VIAGEM

Agora que você já conhece boas opções de hotéis em Dubai, é hora de planejar um roteiro. Não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.