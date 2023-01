Ministra alemã diz que Brasil pode ser líder na área de hidrogênio verde

30/01/2023 | 11:22



A ministra Federal da Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha, Svenja Schulze, enfatizou nesta segunda-feira, 30, que o Brasil poderá ser líder global na área de hidrogênio verde. Svenja está em Brasília, em visita oficial do governo alemão, que contará com a presença esta tarde do chanceler Olaf Scholz.

Schulze falou com a imprensa após um encontro com a ministra do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, Marina Silva. A ministra alemã fez estas afirmações após ser questionada pelo Estadão/Broadcast sobre como o Brasil poderia ser um fornecedor de hidrogênio verde em meio ao aumento da necessidade de fontes alternativas, principalmente após a interrupção de gás ao país pela Rússia, em função do conflito com a Ucrânia.

A ministra brasileira disse que o governo Lula trabalha em um acordo de comércio e abertura de novos mercados, que possa não apenas trazer ganhos financeiros ao País, mas também às comunidades que sobrevivem das florestas. "É importante ter uma perspectiva para estas pessoas", disse.

Marina também comentou que o Brasil está fazendo um grande esforço para acelerar parcerias e se tornar um grande fornecedor de energia para a Europa. "Não apenas com o potencial de hidrogênio verde, mas também parceria com empresas alemãs, europeias, para que possamos ter mais produção de hidrogênio."