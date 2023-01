As 5 profissões em tecnologia que mais crescem no Brasil

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



30/01/2023 | 10:59



Parte das pessoas iniciam um novo ano traçando metas para mudar suas vidas, principalmente quando se trata da vida profissional. E esse é o momento em que elas geralmente começam a se perguntar como conseguir o emprego dos sonhos e o que fazer para seguir uma nova carreira.

A tecnologia está entre os setores que estão em constante crescimento, sendo uma boa opção para candidatos que desejam se firmar em uma carreira, pois oferece progresso e reconhecimento contínuos. “Apesar da escassez de talentos enfrentada pelo mercado, o setor apresenta constante avanço e segue sem sinais de desvalorização, inclusive em áreas específicas, como desenvolvimento de software”, diz Felipe Calbucci, diretor de vendas do Indeed no Brasil.

De olho neste cenário, o Indeed listou as cinco profissões em tecnologia em que as ofertas de vaga registraram o maior aumento no Brasil em 2022. Confira!

Consultor SAP lidera a lista como o cargo com maior aumento na divulgação de vagas no Brasil em 2022. Vale destacar que diferentes posições constam na lista do Indeed, sendo Consultor SAP Abap o de maior crescimento (352,5 %), seguido por Consultor SAP FI (173%), Consultor SAP (154%) e Consultor SAP MM (145%).

Responsáveis por trabalhar com sistemas, aplicativos e produtos em processamento de dados, além de avaliar softwares para atender às demandas de seus clientes, os consultores SAP garantem que os fluxos de trabalho do sistema sejam funcionais para os usuários finais. Para o cargo, é preciso ter uma graduação relacionada à informática e escolher um setor para se especializar. Embora experiência na área possa ser um diferencial, fazer cursos complementares de negócios e alguns treinamentos técnicos também são boas opções.

Outro cargo com crescimento significativo na divulgação de vagas foi Arquiteto de Soluções (39%). Essa carreira engloba descrever, projetar e gerenciar a engenharia de soluções de software, com foco em solucionar problemas.

Estes profissionais projetam, constroem e implementam soluções de sistemas e programas, resultando em novas estratégias tecnológicas para diferentes negócios. Para ingressar nessa carreira, as possibilidades de cursos são variadas. Algumas empresas podem buscar um candidato que tenha formação em ciência da computação, informática ou engenharia de software, por exemplo. Além disso, os recrutadores normalmente procuram profissionais com experiência no setor, mas ainda assim há oportunidades para quem está começando.

Um desenvolvedor .NET é um profissional que cria e desenvolve aplicativos de software usando a plataforma .NET. No Brasil, a divulgação dessas vagas aumentou 33% para cargos de nível sênior.

Segundo Felipe, em vez de buscar mais profissionais em início de carreira, os recrutadores estão atrás de gestores e líderes de equipe em TI. “Como não há pessoas suficientes para preencher essas vagas, há uma grande necessidade por esses especialistas no mercado. Assim, os candidatos que optarem por investir em certificações e seguir funções específicas terão mais chances de ganhar uma promoção e, assim, conseguir um cargo mais alto no futuro”, diz.

Essa carreira sênior requer um diploma em TI, e a experiência profissional também é muito importante. Considerar outras certificações específicas como CompTIA A+, CompTIA Network+ e Certified ScrumMaster (CSM) é outra forma de aumentar as chances de conseguir uma vaga na área.

Registrando um aumento de 28% na divulgação, as vagas de Analista de Suporte de TI também estão entre as profissões em tecnologia da lista. Esses colaboradores resolvem diversos problemas de informática e orientam os usuários, ajudando-os com quaisquer desafios técnicos que possam ter. Para ingressar neste ramo, a habilidade em comunicação é um diferencial, além do conhecimento em sistemas computacionais básicos e graduação em sistemas de informação ou ciência da computação.

A divulgação de vagas para programadores PHP aumentou 22%, conforme registrado pelo Indeed em 2022. Esses profissionais trabalham com a linguagem de programação PHP para desenvolvimento de software, criando conteúdo dinâmico como bancos de dados ou construindo sites. Para ingressar nesta profissã, também é importante ter conhecimento em outras linguagens de programação, como HTML, CSS e JavaScript, que irão aprimorar o trabalho e as contribuições em projetos criados por esse colaborador.

Para garantir uma boa colocação no mercado, aprimorar soft skills também é fundamental. A pesquisa mais recente do Indeed, realizada com tomadores de decisão, mostra que as soft skills mais difíceis de encontrar entre os atuais candidatos são resolução de conflitos (40%), proatividade (35%) e pensamento crítico e lógico (35%).

Enquanto o número de oportunidades para profissões em tecnologia está crescendo, também há uma pequena alta nas oportunidades de estágio em TI (16%), o que pode ser uma boa chance para candidatos que buscam complementar seus estudos, avaliar futuras opções de carreira e se conectar com profissionais da área desejada.