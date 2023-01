Quem o São Paulo contratou? Veja quem chegou, quem saiu e o elenco para 2023

30/01/2023 | 10:50



O São Paulo decidiu fazer uma grande reformulação no elenco depois de amargar os vice-campeonatos do Paulistão e da Copa Sul-Americana, para Palmeiras e Independiente Del Valle, respectivamente. A classificação para a Libertadores também não veio, o que motivou ainda mais a troca brusca no plantel comandado por Rogério Ceni.

Entre os grandes do futebol paulista, o tricolor paulista foi quem mais contratou. Oito novos jogadores chegaram em relação à temporada passada. Para 2023, Ceni pediu um elenco mais jovem e com opções de velocidade para o ataque. Foi nesta linha que chegaram Wellington Rato, Pedrinho e Marcos Paulo. Os veteranos Nikão, Eder e Patrick deram adeus ao clube, além de Miranda, que se aposentou. Desgastados com a torcida, Reinaldo e Igor Gomes também saíram.

QUEM O SÃO PAULO JÁ CONTRATOU

Rafael (goleiro, Atlético-MG), Alan Franco (zagueiro, Atlanta United-EUA), Jhegson Méndez (volante, Los Angeles FC-EUA), Wellington Rato (meia-atacante, Atlético-GO), Pedrinho (atacante, Lokomotiv-RUS), David (atacante, Internacional).

Emprestados: Marcos Paulo (Atlético de Madrid-ESP) e Caio Paulista (lateral-esquerdo, Fluminense).

QUEM SAIU DO SÃO PAULO

Miranda (fim do contrato/aposentadoria), Léo Pelé (zagueiro, Vasco), Reinaldo (lateral-esquerdo,Grêmio), Igor Gomes (meia, Atlético-MG), Patrick (meia, Atlético-MG), Eder (atacante, fim de contrato/Criciúma), Marcos Guilherme (atacante, sem clube), Nahuel Bustos (atacante, Talleres-ARG), Andrés Colorado (atacante, Cortuluá-COL), Luizão (zagueiro, West Ham).

Emprestados: Nikão (atacante, Cruzeiro), Walce (zagueiro, Juventude) e Thiago Couto (Juventude)

QUAL O ELENCO DO SÃO PAULO HOJE

Goleiros: Felipe Alves, Jandrei, Rafael e Young.

Zagueiros: Arboleda, Alan Franco, Diego Costa, Ferraresi e Beraldo.

Laterais: Igor Vinícius, Rafinha, Moreira, Orejuela, Wellington e Liziero

Volantes: Luan, Gabriel Neves, Jhegson Méndez e Pablo Maia.

Meias: Wellington Rato, Rodrigo Nestor, Álisson, Galoppo, Talles Costa e Rodriguinho.

Atacantes: Calleri, Luciano, Pedrinho, Marcos Paulo, Caio e Juan.