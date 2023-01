Quem o Santos contratou? Veja quem chegou, quem saiu e o elenco para 2023

30/01/2023 | 10:45



Depois de mais um 2022 melancólico, com o time brigando para não ser rebaixado no Brasileirão, o Santos também se mexeu no mercado para tentar alçar voos maiores nesta temporada. A principal novidade é a contratação do técnico Odair Hellmann, ex-Internacional e Fluminense, que estava no Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos. O contrato com o treinador vai até o fim do ano.

A expectativa é que, depois de cinco técnicos diferentes em 2022 (Fábio Carille, Fabián Bustos, Marcelo Fernandes, Lisca e Orlando Ribeiro), Odair acabe com a instabilidade em relação ao comando técnico e faça com que o Santos volte a ser competitivo. O clube da Baixada também anunciou Paulo Roberto Falcão para o cargo de coordenador técnico.

Ao todo, o Santos trouxe cinco reforços: o goleiro Vladimir, o lateral João Lucas, o zagueiro Messias, o volante Dodi e o atacante Stiven Mendoza. O goleiro John, reserva imediato de João Paulo, foi emprestado ao Internacional.

QUEM O SANTOS JÁ CONTRATOU

Odair Hellmann (técnico, Al-Wasl-EAU), Vladimir (goleiro, Avaí), João Lucas (lateral, Cuiabá), Messias (zagueiro, Ceará), Dodi (volante, Kashiwa Reysol-JAP) e Stiven Mendoza (atacante, Ceará).

QUEM SAIU DO SANTOS

Wagner Leonardo (zagueiro, Portimonense-POR), Carlos Sánchez (meia, Peñarol), Luan (meia, Corinthians), Madson (lateral-direito, Athletico Paranaense), Auro (lateral-direito, Toronto-CAN), Bruno Oliveira (meia, Caldense), Jhojan Julio (atacante, LDU), Bryan Angulo (atacante, Emelec-EQU) e Jobson (volante, sem clube).

Emprestado: John (goleiro, Internacional), Guilherme Nunes (volante, Brasil de Pelotas), Allanzinho (atacante, Tombense) e Lucas Lourenço (meia, Botafogo-SP).

QUAL O ELENCO DO SANTOS HOJE

Goleiros: João Paulo, Vladimir, Diógenes e Paulo Mazotti.

Zagueiros: Maicon, Eduardo Bauermann, Messias e Alex de Oliveira.

Laterais: João Lucas, Nathan, Felipe Jonathan e Lucas Pires.

Volantes: Dodi, Camacho, Rodrigo Fernández, Sandry, Vinícius Balieiro.

Meias: Vinícius Zanocelo, Lucas Barbosa, Ed Carlos, Gabriel Pirani, Carabajal e Miguelito.

Atacantes: Marcos Leonardo, ngelo, Soteldo, Mendoza, Lucas Braga e Rwan Seco.