Sandy reflete sobre aniversário de 40 anos de idade: Cheguei aqui com tanta história já vivida

30/01/2023 | 10:10



Sandy recebeu homenagens do marido, Lucas Lima, e do irmão, Junior, ao completar 40 anos de idade. Animada com o início de um novo ciclo, a cantora fez uma publicação um dia após o aniversário para agradecer as mensagens de carinho e fazer uma reflexão.

Em sua conta do Instagram, a artista exibiu um clique feito durante uma viagem e revelou na legenda que ainda tem muito para conquistar:

É, minha gente? Ontem eu *q u a r e n t e i !!!* E devo dizer que, apesar de um certo estranhamento, estou achando o máximo!!! Cheguei aqui com tanta história já vivida e ainda tantos planos e sonhos e inspirações? Dizem que a vida começa aos 40. Se for isso mesmo, UAU!!! Estou no lucro. E estou pronta!! Muito grata por tudo que eu sou e por tudo de lindo que essa vida já me deu, principalmente pelas pessoas que fazem parte dela. E muito, muito grata pelo mar de amor q eu recebi ontem. Estou feliz!!!