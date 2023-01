Watch GT 3 SE: smartwatch da Huawei é lançado no Brasil

Da Redação, com assessoria

30/01/2023 | 09:55



Hoje (30), chega ao mercado brasileiro o smartwatch Watch GT 3 SE, da Huawei. Voltado para adeptos da tecnologia e para quem busca manter hábitos de vida mais saudáveis, o relógio é um assistente inteligente que pode ajudar qualquer pessoa em diversos cenários de seu cotidiano.

O Watch GT 3 SE está disponível a um preço sugerido a partir de R$ 1.439,90. Na promoção de lançamento, que vai da data de lançamento até 13 de fevereiro, o valor cai para R$ 1.399. Durante o mesmo período, clientes Ouro da Magalu – revendedora oficial do produto – ainda recebem 10% de desconto em compras pelo aplicativo da loja. Para mais detalhes, consulte a página da Huawei.

Design moderno e funcional

Para que o usuário possa aproveitar o dispositivo ao máximo, é importante que ele possa ser utilizado em diferentes situações, desde reuniões de negócios até na hora de fazer exercícios. Unindo ergonomia e sofisticação, o Watch GT 3 SE pesa por volta de 35 gramas – sem a pulseira – e traz duas opções de cores sóbrias: Wilderness Green (verde) e Graphite Black (preto).

Com tela AMOLED de 1,43 polegadas e resolução de 466 x 466 pixels, o smartwatch traz centenas de opções de mostradores pelo aplicativo HUAWEI Saúde, para que os usuários possam escolher aqueles que combinam mais com seus estilos e cada situação. Levando praticidade para os consumidores, o Watch GT 3 SE ainda oferece recurso que personaliza o mostrador com base na roupa do dia, personalizando seu tema de acordo com os elementos da foto escolhida, para que o smartwatch combine com qualquer look.

Assistente inteligente com bateria duradoura

Com inúmeras funções pensadas especificamente para apoiar os usuários em todos os momentos do dia a dia, o aparelho da Huawei traz tantos recursos básicos – como alarme, previsão do tempo, AOD e notificações – quanto funções mais avançadas. Os usuários também podem realizar, atender e rejeitar ligações, definir respostas rápidas e personalizáveis para mensagens de texto e de aplicativos como WhatsApp e Telegram, controlar a reprodução da música tocada no celular conectado, entre outros.

Para que o consumidor possa usufruir de tudo que o relógio inteligente tem para oferecer sem precisar carregá-lo diariamente, ou até mesmo toda semana, ele apresenta bateria com 451 mAh, proporcionando autonomia para até 14 dias – dependendo do uso.

Monitoramento do bem-estar e sugestões de treino com base na ciência

Os recursos voltados para o acompanhamento da saúde e análise de exercícios do Watch GT 3 SE são de última geração. Movido ao sistema HUAWEI TruSeen 5.0+, exclusivo da marca, o dispositivo conta com o registro da frequência cardíaca e do nível de oxigênio do sangue em tempo real. Ele também realiza a análise do sono, informando quanto tempo o usuário dormiu na noite e quanto tempo passou em cada estágio do sono, trazendo dicas de como melhorar o descanso, além de monitorar o estresse ao longo do dia, propondo momentos de respiração quando necessário.

Equipado com cinco sistemas de localização para acompanhar a posição do usuário durante treinos ao ar livre, o smartwatch oferece mais de 100 modos de exercício – 18 profissionais separados entre esportes ao ar livre e atividades internas.

O Watch GT 3 SE ainda consegue desenvolver planos de corrida personalizados com base nos dados de condicionamento físico coletados, Running Ability Index (RAI), frequência e intensidade dos treinos, entre outros fatores, reunindo sugestões para ajudar o usuário a melhorar seus treinos, elevando a qualidade dos exercícios realizados.