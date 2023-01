Gabriel, Domitila e Cezar Black disputam o segundo paredão do BBB23

30/01/2023 | 07:44



O segundo paredão do "Big Brother Brasil 23" foi formado, ao vivo, na noite deste domingo, 29. Cezar Black, Domitila e Gabriel estão na berlinda. A noite começou com o anúncio da decisão do anjo, o biomédico Ricardo. Ele escolheu imunizar a angolana Tina. "No início, tivemos uns atritos, mas aos poucos fomos nos conectando", justificou.

Em seguida, o lutador Cara de Sapato, líder da semana, indicou o enfermeiro Cezar Black ao paredão. "Não era a minha primeira opção, mas foi a única pessoa que se afastou mais de mim", disse. Ao baiano, foi anunciado o poder de um contragolpe, e ele não hesitou em escolher o modelo Gabriel.

No confessionário, a miss alemã e o cantor Mc Guimê foram os mais votados pela casa. No entanto, o líder Cara de Sapato ainda tinha uma carta na mão, o Poder Curinga - que foi adquirido por ele através de uma aposta com estalecas feita durante o Raio-X da sexta, 27, e dava a quem o adquirisse o poder de veto no paredão. Ele optou por salvar a pele de Mc Guimê.

"Já ficou claro que a gente está jogando em grupo, tem os quartos, houve essa divisão. A gente conversou bastante sobre isso hoje. Eu falei sobre quem vetar e quem não vetar. A gente queria muito uma resposta do Brasil", disse o lutador.

Com Mc Guimê fora da disputa, o terceiro mais votado, o educador físico Cristian, foi emparedado. A ele, Domitila e Gabriel, coube a tentativa de escapar da berlinda na prova Bate-Volta - e Cristian levou a melhor.

Agora, o público precisa votar em quem quer ver fora do BBB: Gabriel, Domitila ou Cezar. A decisão será anunciada na edição de terça-feira, dia 1º.