Obituário - 30 de janeiro de 2023

30/01/2023 | 06:15



SANTO ANDRÉ

Décio Forato, 92. Natural de Socorro (SP). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 24. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Gerarda de Souza Lino, 90. Natural de Meruoca (CE). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Martins Correia, 88. Natural da Lagoa do Ouro (PE). Residia na Rua dos Dominicanos, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivany Gamballi Ferreira, 83. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Orivaldo Dalla, 77. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 24. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Osmane Garcia, 74. Natural de Araçatuba (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nair Kawahata Ribeiro, 70. Natural de Borá (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 24. Jardim da Colina.

José Ferreira Barbosa, 67. Natural de Biritinga (BA). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida de Fátima Ferreira, 66. Natural de Tupi Paulista (SP). Residia na Vila Eldízia, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edna Goffredo Nogueira, 65. Natural de Santo André. Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 24. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Aparecido Alonso Donaíre, 64. Natural de Santo André. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Autônomo. Dia 24. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Oswaldo Palmieri Barrenha, 59. Natural de Taubaté (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Corretor. Dia 24, em Santo André. Jardim da Colina.

Glicia Regina Dias de Souza de Oliveira, 54. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Márcio José da Silva, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Antonieta, Capital. Autônomo. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Daniel Barbosa da Silva Lima, 19. Natural de Ingazeira (PE). Residia em Capuava, Santo André. Vendedor. Dia 24, em Santo André. Cemitério Municipal de Solidão (PE).



SÃO BERNARDO

Luiz Carlosso, 98. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.

Carmella Forte Fávero, 96. Natural de Ribeirão Bonito (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 24. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Cândida Luís, 88. Natural de Portugal. Residia na Vila Vera, em São Paulo, Capital. Dia 24, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Apparecida Faim Cruz, 88. Natural de Aparecida (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério de Vila Euclides.

Carminha Ferreira Bandeira, 87. Natural de Taquarituba (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.

Aspazia do Amaral Camargo, 85. Natural de Santo Antônio do Grama (MG). Residia no bairro Americanópolis, na Capital. Dia 24, em São Bernardo. Cemitério de Vila Carmosina, em Itaquera.

José Luiz dos Santos, 84. Natural de Santo Antônio do Itambé (MG). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Abelardo Machado de Miranda, 84. Natural de Ipupiara (BA). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Maria Tutumi, 78. Natural de Tupã (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 24, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Pedro Moreno Mendes, 77. Natural de Penápolis (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério da Paulicéia.

Jorge Vittorini, 66. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério de Vila Euclides.

Marcos Costa, 63. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 24. Cemitério de Vila Euclides.

Marília de Souza Pires, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Camila Luzia Ferreira, 39. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Ferreira, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Elvis de Souza Lima, 37. Natural de Diadema. Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Operador de máquina. Dia 24, em São Bernardo. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Adélia Robles, 88. Natural de Catanduva (SP). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



DIADEMA

Afonso Reis dos Santos, 70. Natural de Jequeri (MG). Residia no Jardim das Paineiras. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.

Regina Pereira Manoel, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.

Isaias Maria, 52. Natural de Diadema. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 24. Vale da Paz.

Renato Rodrigues Duarte, 34. Natural de Monteiro (PB). Residia no bairro do Socorro, na Capital. Di 24, em Diadema. Parque dos Girassóis, na Capital.



MAUÁ

Zubeide Mazuchi de Oliveira, 78. Natural de Guatapará (SP). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 24, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Antonio Gomes Castro, 59. Natural da cidade de Presidente Jânio Quadros (BA). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Pintor. Cemitério de Vila Formosa, na Capital.