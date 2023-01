Grande ABC tem 490 oportunidades de emprego abertas; veja mais

Da Redação



30/01/2023 | 06:04



Cinco municípios do Grande ABC começam esta semana com um total de 490 empregos disponíveis para os profissionais em busca de uma nova oportunidade de trabalho. As chances são nas áreas administrativa e operacional, no varejo, no comércio, nas indústrias em geral e na Construção Civil.

A maior quantidade de postos de trabalho está em oferta no CTR (Centro de Trabalho e Renda) de São Bernardo, com 261 vagas. Deste total, 200 são somente para operador de empilhadeira. Outras 40 estão destinadas para atendente de lanchonete para o público PCD (pessoas com deficiência). Ainda há outras 22 para ajudante de carga e descarga de mercadoria.



O CPTR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Mauá tem outras 72 oportunidades. Entre as funções de maior destaque em meio a essas vagas, estão instalador de internet, representante comercial, eletricista montador, pedreiro e operador de empilhadeira. O endereço é a Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz, de segunda a sexta, das 8h às 17h.



O programa Emprega Diadema está com 68 vagas abertas em toda a cidade. Há empregos destinados ao público PCD. Os interessados em busca de uma recolocação profissional podem procurar pela internet, através do site https://portal.diadema.sp.gov.br/emprega-diadema-oferece-68-vagas/.



O CPTR de Santo André oferece mais 45 vagas. Os interessados na recolocação podem comparecer na Praça IV Centenário, 01, Centro do município, de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h.



O PAT de Ribeirão Pires (Posto de Atendimento ao Trabalhador) conta com outros 44 empregos, dos quais 40 só para repositores de mercadoria. Os interessados devem ir à unidade, situada à Avenida Capitão José Galo, 55, no Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h.