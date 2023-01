‘Quero o acesso à Série B do Brasileiro’, diz CEO do São Bernardo FC

Pedro Lopes



30/01/2023 | 06:02



O trabalho de um CEO no mundo do futebol não é fácil em qualquer parte do mundo. A função surgiu há poucos anos, e o responsável investe diretamente no clube, com projetos, reformas e contratações. A partir dessa premissa, o empresário Lucas Andrino Chirico adquiriu o São Bernardo FC, que atualmente disputa a elite do Campeonato Paulista e a Série C do Campeonato Brasileiro. Em entrevista ao Diário, ele conta como iniciou a trajetória no clube, desde a montagem do elenco e contratações. Sua principal meta agora é conquistar o acesso à Série B do Brasileiro.



Qual é o papel de um CEO em um clube de futebol?

O principal papel é de liderança para ter a convicção de estabelecer uma forma de trabalho dentro do clube, com seus devidos conceitos e organização dos departamentos. Além disso, existe a gestão do dia a dia. Esses são os principais pilares.



Como funciona sua participação nas decisões do clube, como contratações e renovações?

Tenho 100% de liberdade nas decisões, justamente por ser sócio-proprietário do clube. Somente eu, meu departamento de análise de mercado e a comissão técnica fazemos a montagem e a escolha do elenco.



Como o senhor chegou até o São Bernardo FC?

Depois da saída do Guarani, fui procurar uma oportunidade onde pudesse implementar um método de trabalho viável. Eu queria um clube com dono, onde eu tivesse 100% ‘da caneta’ e das tomadas de decisão. Conversamos com vários clubes, mas eu já conhecia o Edgard Montemor, antigo diretor do clube. A partir daí, eu liguei para ele, tomamos um café, soube da situação em que o clube se encontrava, e por ser no Estado, passei a ter prioridade na compra. A sede do Grupo Magnum funciona na Avenida Paulista, então, não queria nada longe. A história do São Bernardo FC e a cidade em si com um potencial gigantesco foram a somatória para efetivarmos o negócio.



Você estava mais próximo de outros clubes antes de fechar com o São Bernardo FC?

O clube que chegamos mais próximos de um acordo foi o Londrina-PR. Dentro de São Paulo, surgiram alguns clubes do Interior, mas coloquei em prática o que já estava em cima da mesa. A melhor opção foi, sem dúvidas, o São Bernardo FC.



Quais eram as metas iniciais no seu primeiro ano de gestão à frente do clube?

Quando chegamos, definimos a comissão técnica e o primeiro elenco porque não herdamos nada. Estávamos sem estruturas físicas e humanas. Eu sempre preguei para caminharmos devagar, de campeonato em campeonato. Tínhamos apenas uma vaga na Série A-2 e uma participação opcional na Copa Paulista. Na ocasião, eu disse para os jogadores, o staff e comissão que, com muito trabalho e dedicação, os objetivos seriam alcançados. Nossa meta sempre foi chegar longe, e hoje estamos perto de atingir nossa principal, que é disputar a Copa do Brasil, o Paulistão A-1 e Série B do Campeonato Brasileiro.



A cidade de São Bernardo foi um dos fatores para a escolha do clube?

Foi sim,porque é uma cidade grande, com um potencial de ganho e formação de novos torcedores. E é isso que a gente espera. Por ser uma cidade próxima de São Paulo, isso nos ajudou.



Você sentiu a torcida abraçando esse novo projeto logo de cara?

Isso aconteceu somente com as torcidas organizadas, que imediatamente nos procuraram. Temos visto uma evolução gradativa do número de torcedores. Nosso intuito é aproximá-los o mais rápido possível porque não existe clube sem torcida. Tudo fica sem graça. Hoje em dia eu enxergo um apoio nessa evolução, o clube também está em falta com os torcedores. Não posso ser omisso. Vamos fazer um 2023 melhor, com mais aproximação ao torcedor, que precisa entender que precisamos dele no estádio, pois o resultado esportivo fica melhor e mais fácil.



O fato de promover jogos gratuitos em casa na temporada passada ajudou nessa aproximação junto ao torcedor. Como surgiu essa ideia?

Foi uma forma que procuramos para entender como poderíamos chamar nosso torcedor de uma forma rápida ao estádio para aparecerem sem se preocuparem com o preço do ingresso. Isso nos ajudou muito no acesso para a Série C. Credito muito aos torcedores. Agora no Paulistão, nós não podemos fazer jogos com portões abertos. Somos obrigados a respeitar o valor do ingresso do adversário, de acordo com regras da Federação Paulista de Futebol. Por isso, optamos por colocar o mínimo valor possível para que o nosso torcedor tenha condições de nos prestigiar.



Cada vez mais, os clubes realizam projetos internacionais, sejam amistosos ou torneios. Expandir o nome do clube fora do País entra nas metas do clube?

Eu entendo isso como um grande avanço. Tirar o time do Brasil e levá-lo para fazer uma Florida Cup da vida é um sonho porque o São Bernardo nunca disputou uma partida internacional. É óbvio que, se surgir uma possibilidade, houver um parceiro que entenda o formato do campeonato, vamos participar. Temos a ideia também de chegar à Série A do Brasileirão e disputar uma Sul-Americana. O projeto tem voos altos. Quando iremos chegar é uma outra situação, mas o resultado esportivo e a crescente estão gigantescas.



Por que o São Bernardo FC não participou da Copa SP?

Nós voltamos toda a atenção para o profissional. O São Bernardo queria um resultado esportivo rápido do elenco principal. Por isso, precisamos concentrar os recursos. Não foi uma opção interna, mas também uma questão de logística pelo fato de o nosso CT não estar pronto. Atualmente, treinamos em Atibaia, onde só tem um campo. Em São Bernardo, encontramos uma dificuldade em achar campos para treinamento, mas a nossa base irá voltar. Eu sou um grande defensor disso. Venho conversando com o Roberto Graziano e estamos analisando o momento necessário para voltarmos, Pode ser para ser este ano ainda, mas não posso dar uma certeza.



Você planeja construir um novo CT em São Bernardo? Haverá reforma do estádio?

Sim, temos um projeto que estamos tentando colocar em prática. Não temos expectativa para este ano, A ideia é dar um início porque a área já está comprada pelo São Bernardo FC. No nosso estádio, continuamos investindo todo mês no gramado, É algo que demanda muito tempo e recursos. O estádio inteiro foi pintado e estão sendo feitas reformas diárias, pouco a pouco. Estamos organizando tudo e deixando da forma ideal.



Na sua opinião, essas melhorias que estão sendo feitas serão benéficas para a cidade?

Eu acho que o futebol é um grande atrativo nacional e internacional. O brasileiro é apaixonado por esse esporte. A cidade de São Bernardo volta a ter, depois de tantos anos, um clube que disputa o Paulistão no nível que estamos disputando, de igual para igual com os grandes,com um bom nível de investimento e disputando a Copa do Brasil. Na minha opinião, a cidade acaba ganhando muito com isso, pois terá um grande atrativo.



Quais as metas do São Bernardo FC para a temporada de 2023?

Fazer um grande Campeonato Paulista, conseguir uma classificação brigando de igual para igual e avançar o máximo possível na Copa do Brasil porque é muito interessante para a visibilidade do clube e para a questão orçamentária. Mas o principal foco do ano é o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro.



As contratações foram um grande ponto nesta temporada, com jogadores da Série B e da Europa. Qual padrão foi definido para as contratações?

Sempre estabelecemos que um bom time começa atrás. Eu sempre preservei muito a parte defensiva. Todo ano, é mantida uma espinha dorsal desse time. Eu não procuro nomes, mas jogadores que possam entregar resultados e almejam alguma coisa. Por exemplo o Rafael Vaz, é um atleta que já jogou grandes campeonatos, passou por grandes times e ainda tem sede de resultados. Léo Jabá é um jogador que já observamos há algum tempo e esperamos ele terminar o contrato na Europa. Todos que estão dentro do elenco foram escolhidos a dedo e têm a confiança da Comissão Técnica. Eu priorizei abaixar a média de idade, coisa que faltou ano passado no Paulistão. Fico muito feliz com a montagem do elenco para este ano.



