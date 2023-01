Câmaras da região retomam sessões a partir desta semana

Artur Rodrigues



30/01/2023 | 06:01



Após mais de um mês de recesso, as câmaras da região voltam ao trabalho a partir desta semana. Legislativos de quatro das sete cidades retornam às atividades entre a próxima quarta-feira (1) e quinta-feira (2).



Em São Bernardo, a primeira sessão ordinária de 2023 será na quarta, dia 1°, em seu horário tradicional, às 10h. No mesmo dia, às 14h, o Legislativo de Rio Grande da Serra também realiza a primeira sessão do ano. Na quinta-feira, ocorrem as primeiras sessões em Diadema, às 10h, e em Ribeirão Pires, às 14h. As ordinárias em Santo André, Mauá e São Caetano serão realizadas no próximo dia 7, também em seus horários tradicionais. As duas primeiras serão às 14h e a última às 16h.



O Diário apurou que São Caetano fará uma sessão extraordinária amanhã de manhã, às 10h, para votar a saída da cidade do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e outros projetos da Prefeitura, entre eles a readequação administrativa que criará duas novas secretarias no Paço. A secretaria de Planejamento e Gestão será desmembrada em duas pastas: a de Gestão e Governo Digital e a de Planejamento. A primeira sessão ordinária continua marcada para 7 de fevereiro, mas os vereadores foram convocados para votar projetos de urgência enviados pelo Executivo.



A Câmara de Ribeirão já realizou uma sessão extraordinária neste ano. No dia 9 de janeiro, os vereadores se reuniram para votar a nova mesa diretora que irá liderar o Legislativo pelos próximos dois anos. O vereador Paulo César, o PC (PL), foi eleito presidente da Câmara e José Nelson da Paixão (Patriota) será seu vice. Anderson Benevides (Avante) será primeiro-secretário; Edmar Aerocar (PSD), segundo-secretário; e Amanda Nabeshima (PTB), terceira-secretária.