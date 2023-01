Julinho Fuzari quer instalação do 3° Bom Prato em São Bernardo

Artur Rodrigues



30/01/2023 | 06:00



O vereador Julinho Fuzari (PSC), de São Bernardo, se encontrou com o secretário estadual de Desenvolvimento Social Gilberto Nascimento Júnior (PSC) para debater possíveis políticas públicas destinadas ao Grande ABC. O parlamentar entregou ao secretário um ofício, no qual pede a construção da terceira unidade do Bom Prato em São Bernardo.

“São Bernardo é uma cidade com uma extensão territorial muito grande. O Bom Prato é um programa de excelência, mas que precisa ser ampliado no nosso município. Temos o privilégio de ter duas unidades, mas precisamos de pelo menos mais uma. Há muitos bairros pela cidade cujos moradores têm dificuldade de se locomover ao centro (onde está localizado um dos equipamentos), então temos de ter mais unidades espalhadas pelo município”, disse Julinho.



O Bom Prato conta com seis unidades no Grande ABC. Além das duas em São Bernardo, o programa de segurança alimentar ainda possui dois restaurantes fixos em Santo André, um em Diadema, inaugurado em dezembro do ano passado, e um equipamento móvel que atende a região do Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Mauá anunciou a construção de uma unidade em 2021, mas ainda não houve avanço. Procurada pelo Diário, a secretaria de Desenvolvimento Social informou que aguarda a Prefeitura da cidade indicar um local para a construção.



De acordo com a secretaria, desde janeiro de 2019 até o momento, foram servidas mais de 4 milhões de refeições nas cinco unidades da região. Para subsidiar o almoço ou o jantar a R$ 1 cada, o Estado destina R$ 6,10. Ainda segundo o Estado, o programa de segurança alimentar contou com aumento de 70,6% em investimentos. No período pré-pandemia foram investidos R$ 262 milhões (anos 2017-2019), e com a pandemia foram direcionados mais de R$ 447 milhões (anos 2020-2022) em recursos.



“Temos uma grande parcela da população vivendo sob vulnerabilidade social. Os serviços do Bom Prato fazem com que essas pessoas tenham direito a uma boa alimentação, além de ser barata. Muita gente sofreu consequências graves com a pandemia e, com isso, a procura por alimentação de qualidade aumentou. Por isso que precisamos de mais uma unidade em São Bernardo”, disse Julinho Fuzari.



O parlamentar declarou que o secretário Gilberto Nascimento Júnior se comprometeu com a pauta e que encaminhará o ofício ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Julinho também disse que quer estar próximo aos secretários estaduais e aos deputados eleitos para ser uma interlocução entre os governos estadual e municipal. “Precisamos sempre estar em diálogo em prol do nosso Grande ABC, especialmente São Bernardo, que é a cidade onde eu sou vereador. Tenho certeza que esse novo governo do Estado vai fazer muito pelo nosso município, disse o parlamentar.