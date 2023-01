Palavra do Leitor

Da Redação



30/01/2023 | 06:14



Humor

Nos primeiro anos da TV Tupi de São Paulo, em 1954, o comediante Walter Stuart estrelava ao lado de David Netto o programa A Bola do Dia, criado por Stuart. Era um programete diário, de cinco minutos, onde os dois atores encenavam uma piada, sempre com um tema do cotidiano. Se vivo estivesse, os desacertos desse novo governo nos primeiros dias, já haveriam proporcionado uns seis meses de programas diários ao saudoso humorista. O mais recente é a indicação de Márcio Luís Gonçalves Dias, que é acusado de peculato e de fraude a licitação, para presidir a Casa da Moeda. E tem gente que ainda tem coragem de fazer um “L”.



Vanderlei A. Retondo - Santo André



Metrô

Será que finalmente temos no Palácio dos Bandeirantes um governador obstinado a tirar do papel o tão sonhado Metrô do Grande ABC? Por enquanto, Tarcísio de Freitas tem repetido o que fizeram seus antecessores, que é prometer, prometer e prometer. Vamos dar um tempo para ver se, na hora de executar o projeto, ele se difere dos antecessores.



Viviano Moreira Assis Silva - Diadema



Assassinato – 1

‘Acusado de matar fisioterapeuta em roubo é preso em São Bernardo’ (Setecidades, dia 27). Triste realidade em que vivemos! Cidadão de bem morre nas mãos desses marginais.



Marilda De Oliveira Mendonça - do Facebook





Assassinato – 2

Daqui a pouco sai em indulto do Dias das Mães por bom comportamento. Brasil é assim. A gente trabalha para virem uns vagabundos roubar a troco de nada.



Davis Couto - do Facebook



Congresso

Até ontem, Arthur Lira era visto como o pior presidente da Câmara dos Deputados por ter se aliado ao Centrão e pelo tal orçamento secreto tão debatido na campanha eleitoral. Bastou uma conversa ao pé do ouvido com Lula, Lira virou o melhor candidato para presidir novamente a Câmara. E como fazer bondade com chapéu alheio é fácil, Lira distribuiu cerca de R$ 70 milhões em benesses para garantir apoio a sua reeleição. São R$ 9.300 com combustíveis, R$ 4.100 para outras despesas, além do reajuste de R$ 7.000 no salário dos deputados a partir de abril. A bondade não para por aí, tem o auxílio-moradia que passe de R$ 4.200 para R$ 8.400, beneficiando assim os 513 deputados, até mesmo aqueles que já moram em apartamentos cedidos pela Câmara. Como se pode notar, não há dificuldades neste Brasil onde os sonhos são regados a muito dinheiro. Tudo isso em troca da aprovação de projetos de interesse do governo. Com relação à Câmara, Lula nadará de braçada, pois todos foram cooptados. Resta saber como será no Senado, que, ao que tudo indica, também deverá ficar de joelhos ao governo. E o povo terá de ficar de joelhos esperando por um aumento de R$ 18 no salário mínimo. Onde está mesmo a Justiça deste País?



Izabel Avallone - Capital



Impeachment

Lamentável que num momento em que se tenta pacificar o País, depois dos atos terroristas dos bolsonaristas em Brasília, que sob a tutela do ex-presidente tentavam um golpe de Estado, infelizmente, de salto alto, Lula fica arrotando que o impeachment da Dilma Rousseff foi também um “golpe de Estado”. E, nada republicano, também chama de golpista o ex-presidente Temer. Ora, o impeachment de Dilma Rousseff é indefensável. Como afirma o renomado jurista, e um dos autores do pedido de impeachment, Miguel Reali Jr., esse processo foi feito dentro da legalidade, como manda a Constituição. Já que Dilma, de forma irresponsável, maquiou as contas públicas e promoveu as tais pedaladas fiscais. Aliás, Lula, se tivesse zelo institucional, além de pedir desculpas à Nação, pelo desastre de sua gestão anterior, que abalou o País, com o maior nível de corrupção da nossa história, também deveria se desculpar por ter eleito seu poste, a Dilma. Que não somente arrasou as contas públicas, gerando a mais perversa recessão, como boa parte do aumento da pobreza hoje no Brasil se deve a ela. Aliás, Michel Temer, que assumiu, foi quem tirou com muita dificuldade o País desse atoleiro econômico petista. Melhor seria se, no lugar de falar suas asneiras, esse soberbo Lula fosse trabalhar, não repetir os erros do seu passado tenebroso e atender aos clamores da Nação!



Paulo Panossian - São Carlos (SP)



Superendividamento

A reportagem sobre a quantidade de moradores do Grande ABC endividados com os bancos (Economia, ontem) me levou a refletir: por que o sistema financeiro empresta para quem não tem condições de pagar?



Silvia Santos - Ribeirão Pires



BNDES

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) foi criado com os nossos impostos com objetivo de incentivar empresas brasileiras com empréstimos subsidiados (juros bem baixos). O Brasil está às mil maravilhas, sem nenhum problema interno. Daí Lula, em sua fala na Argentina, prometer, via BNDES, empréstimo não só à Argentina, mas a todos os países amigos, enquanto no Brasil, segundo a ministra Marina Silva em Davos, 120 milhões de brasileiros passam fome – Lula corrigiu, são 116 milhões com deficiência alimentar. Lula não tem plano de governo, tem plano de poder e de desestruturar a economia brasileira para agilizar a venezuelação do Brasil.



Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)