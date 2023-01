Annie Wersching, atriz de '24 Horas' e 'Star Trek: Picard', morre aos 45 anos

29/01/2023 | 21:08



A atriz Annie Wersching, mais conhecida por seus papéis nas séries de televisão 24 Horas, Bosch e Timeless, morreu neste domingo, 29. Ela lutava contra um câncer e tinha 45 anos. A atriz continuou trabalhando após o diagnóstico da doença, em 2020. Um dos destaques foi sua participação em Star Trek: Picard, como a rainha Borg, na 2ª temporada. Ela também atuou em The Rookie e emprestou sua voz a Tess, no jogo de videogame The Last Of Us, que foi adaptado para uma série de TV pela HBO.

O ator Stephen Full, marido de Annie, divulgou um comunicado acerca da morte da mulher, citado pelo Deadline: "há um buraco cavernoso na alma desta família hoje. Mas ela nos deixou as ferramentas para preenchê-lo. Ela encontrou o maravilhoso no momento mais simples. Ela não precisava de música para dançar. Ela nos ensinou a não esperar que a aventura nos encontre. 'Vá encontrá-la. Está em toda parte.' E vamos encontrá-la".

Entre outras produções, a atriz esteve em Diários de um Vampiro, Runaways e Star Trek: Enterprise. Annie Wersching deixa o marido e três filhos, entre 4 e 12 anos.