Real Madrid tropeça outra em casa e vê Barcelona abrir cinco pontos no Espanhol

29/01/2023 | 19:20



O Real Madrid não conseguiu superar o forte paredão defensivo da Real Sociedad e vê o rival Barcelona cada vez mais distante na liderança do Campeonato Espanhol. Neste domingo, mesmo com sua equipe principal em campo, ficou no 0 a 0 e está cinco pontos de distância do primeiro colocado. Foi o terceiro tropeço diante de nanicos no Santiago Bernabéu.

Antes deste 0 a 0 pela 18ª rodada, o Real Madrid já havia desperdiçado pontos em casa contra o Girona e Osasuna (ambos empatados por 1 a 1). Esses seis pontos custam a liderança e deixam o Barcelona com caminho livre para acabar com o jejum após três temporadas.

Sob pressão após ver o Barcelona superar o Girona no sábado, o Real Madrid sabia que não podia desperdiçar pontos no Santiago Bernabéu e partiu para cima da Real Sociedad para tentar diminuir a vantagem do líder para somente três pontos

Um jogo após ser novamente vítima de racismo da torcida do Atlético de Madrid, Vinícius Junior quase faz uma pintura. Ele deu uma caneta no defensor e bateu cruzado, no cantinho. Já se preparava para comemorar, mas desvio de ponta de dedos do goleiro Remiro estragou a festa.

Benzema também apareceu na frente para inaugurar o marcador. Acabou travado pelo zagueiro Zubeldia. Ainda daria trabalho ao goleiro após bela troca de passes de Rodrygo e Vini Jr., que o serviu de calcanhar, mas o 0 a 0 acabou prevalecendo ao fim dos 45 minutos iniciais.

As chances foram muitas na etapa final e o Real construiu o suficiente para carimbar a vitória. Mas esbarrou em um iluminado goleiro Remiro, que brilhou com grandes intervenções e garantiu precioso ponto ao time.

O jogo ainda ficou marcado por dois lances de defensor Rudiger. Aos 42 minutos, ele foi agarrado dentro da área, mas a arbitragem ignorou o pênalti. O defensor já havia se irritado com o técnico da Sociedad pouco antes, quando Imanol Alguacil segurou a bola na beirada do campo, retardando o jogo.

Com o tropeço, o Real Madrid sobe para somente 42 pontos, diante de 47 do Barcelona. A Sociedad aparece em terceiro, com 39. O segundo turno começa na sexta-feira, com Athletic de Bilbao x Cádiz. O Real Madrid vai encara o Mallorca, fora de casa. Mas, antes, na quinta-feira, encara o Valencia, em jogo atrasado. Também com um jogo a menos, o Barcelona visita o Betis, na quarta.