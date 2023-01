Camila Cabello é vista curtindo praia no Rio de Janeiro e posa com fã

29/01/2023 | 17:10



É a Garota de Ipanema? Camila Cabello foi flagrada passeando de biquíni e chinelinho pelas ruas do Rio de Janeiro. Após uma fã postar uma foto com a cantora, a web surtou!

Os internautas especularam que Camila esteja no Brasil para prestigiar o show de Anitta, que apresenta seu ensaio de Carnaval neste domingo, dia 29.

Vale lembrar que as duas tem uma amizade de longa data, onde em 2018, Camila realizou uma apresentação no Z Festival, em São Paulo, com a turnê Never Be The Same. No show, Anitta foi convidada para subir ao palco e cantar sua música Paradinha.

O que será que vem aí?