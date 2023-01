Chuva alaga shopping, ruas e interrompe jogo no Grande ABC; veja fotos e vídeo

Beatriz Mirelle e Pamela Cadamuro



29/01/2023 | 18:17



A forte chuva que atingiu o Grande ABC na tarde deste domingo (29) causou estragos na região e paralisou o jogo de futebol no estádio 1º de Maio, em São Bernardo. Em Santo André, o Shopping Grand Plaza ficou alagado e pelo menos duas partes do teto cederam.

Nas fotos, enviadas pelo fotógrafo do Diário Claudinei Plaza, que estava no local com a família, é possível ver o forro aberto e os pedaços do teto já no chão. Em outro ponto, as imagens mostram a água escorrendo por uma lâmpada. Funcionários tiveram que usar rodos para puxar a água que ficou pelos corredores.

Segundo leitores do Diário, a chuva que durou cerca de duas horas também prejudicou outros bairros da cidade. Em Santo André, foram registrados pontos de alagamento na Avenida Pereira Barreto, além de queda de energia no Bairro Jardim. Em Diadema, várias ruas também ficaram alagadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, ao menos três árvores também caíram na região.

Em São Bernardo, a partida entre o time da casa e o EC São Bento precisou ser interrompida também por causa da chuva. Ainda no primeiro tempo, os jogadores precisaram deixar o campo por conta do temporal. Os funcionários tentaram conter a água na parte interna do estádio com rodos de limpeza. A disputa foi retomada cerca de uma hora depois.

Acompanhe todos os estragos causados pela chuva em dgabc.com.br e na edição impressa do Diário do Grande ABC desta segunda-feira (30).