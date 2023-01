Um ano após anúncio do tratamento da filha, Tiago Leifert compartilha atualizações: - É longo, é difícil, tem altos e baixos

29/01/2023 | 16:10



Sempre envolvido com a conscientização sobre o retinoblastoma, câncer ocorrido principalmente em crianças, Tiago Leifert atualizou seus seguidores sobre o tratamento de sua filha Lua, de dois anos de idade, fruto de seu casamento com Daiana Garbin.

Por meio de seus Stories, o apresentador falou do câncer um ano após anunciar que Lua tinha retinoblastoma:

- Hoje, 29 de janeiro, faz um ano que eu e a Dai postamos aquele vídeo falando do tratamento oncológico da Lua, nossa filha. E nosso objetivo era que pais pudessem procurar ajuda antes do que a gente conseguiu, que os pais pudessem diagnosticar seus filhos antes do que a gente conseguiu. E deu certo. Nesse último ano, várias crianças que têm retinoblastoma conseguiram ir ao médico antes graças ao sinais que falamos naquele vídeo e os pais ficaram atentos graças ao caso da Lua. É muito importante levar a criança no oftalmologista a cada seis meses.

O ex-apresentador do BBB contou que a jovem entrou no décimo sexto mês de tratamento:

- E sobre a Lua, ah, como está a Lua? A Lua entra hoje no 16º mês de tratamento. Tratamento oncológico é assim mesmo, é longo, é difícil, tem altos e baixos. Então, ainda sem previsão, ela vai continuar tratando. Ela tem muita coisa para fazer. E ela é uma criança de dois anos, agora ela aprendeu a dar cambalhota e pular no sofá. Além de tudo, é uma criança de dois anos.

Daiana Garbin também é super engajada na pauta de câncer infantil e usa suas redes constantemente para divulgar projetos relacionados.