Família de homem que caiu de andaime em Santo André pede por doações de sangue

Pamela Cadamuro



29/01/2023 | 15:18



A vítima de um acidente que contou com o resgate do helicóptero Águia da PM (Polícia Militar na Vila Rica, em Santo André, continua internada em estado grave no Hospital Mário Covas. Nas redes sociais, os familiares tem pedido por doações de sangue para contribuir com o tratamento.

Na última sexta-feira (27), Jailton Meira Cunha trabalhava em um andaime quando caiu e ainda acertou alguns fios, sofrendo uma descarga elétrica. O helicóptero que estava na cidade em uma operação policial recebeu o chamado, por conta da gravidade do acidente, e realizou o resgate. O pouso da aeronave aconteceu em uma das ruas do próprio bairro.

Para ajudar, basta ir até o Hospital Mario Covas (Rua Dr. Henrique Calderazzo, 321 - Paraíso, Santo André) e realizar a doação em nome de Jailton.