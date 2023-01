Amigos e familiares se despedem de Osvaldo Misso, secretário de transportes de Diadema

Pamela Cadamuro



29/01/2023 | 14:35



O saguão da Câmara Municipal de Diadema ficou lotado por toda a manhã deste domingo (29), durante o velório do secretário de Transportes e Mobilidade do município, Osvaldo Misso. Ele morreu no final da noite do último sábado (28), aos 70 anos, por complicações de um câncer na região da laringe.

Além de familiares, a despedida contou com a presença de figuras importantes do cenário político e que eram próximas a Misso, como o atual ministro do Trabalho e ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho (PT).

Nas redes sociais, o prefeito de Diadema José de Filippi Júnior, também petista, lamentou a morte do secretário, que era seu amigo e fez parte de sua equipe mesmo antes de ser eleito pela primeira vez, há mais de 30 anos. "Osvaldo, que sempre esteve ao meu lado nas vitórias e nas derrotas, que tanto fez por Diadema, nos deixou de maneira serena, característica que sempre marcou sua trajetória. Seu legado vai sempre ser lembrando e exaltado por todos nós", disse o prefeito em uma postagem nas redes sociais.

Misso enfrentava a doença há alguns anos, com sessões de quimioterapia e radioterapia. Em seu caixão, a família colocou uma bandeira do Palmeiras, time para o qual ele torcia, além de uma raquete de tênis. Osvaldo Misso deixa a esposa, Márcia, os filhos, Márcio e Lilian, e as netas, Alice e Isabela.

O enterro foi realizado no Memorial Jardim Santo André.

CIDADÃO DIADEMENSE

Nascido na capital paulista, Misso ganhou o título de cidadão diademense em 2006. Ele chegou a Diadema no fim dos anos 80, onde depois de se formar em Engenharia pelo Instituto Mauá, passou a trabalhar no Departamento de Obras. A convite do então diretor do setor, José de Filippi Júnior, Osvaldo era chefe da Divisão do Departamento Pavimentação e Drenagem e foi um dos nomes que ajudaram a planejar a cidade, que passava por um período de expansão com a chegada de trabalhadores que vinham ao Grande ABC em busca de emprego nas indústrias automotivas da região.

Em 1992, quando José de Fillipi Júnior foi eleito como prefeito pela primeira vez, Misso se tornou secretário de Obras. Nos anos seguintes, também assumiu posições como Chefe de Gabinete e secretário de Governo.

De 2001 a 2005, ele foi nomeado pela então prefeita de São Paulo Marta Suplicy para comandar a secretaria de Serviços e Obras Públicas da capital. Depois, ele retornou a Diadema como secretário de Saúde e liderou o projeto do ''''Quarteirão da Saúde'''', inaugurado em 2008.

Mais tarde, em 2013, voltou à capital, onde também foi secretário municipal de Saúde e, depois, secretário adjunto de Infraestrutura Urbana e Obras na gestão de Fernando Haddad (PT), onde ficou até 2016. Em 2020, ele retornou à Diadema durante o quarto mandato de Filippi para chefiar o DLU (Departamento de Limpeza Urbana) e no ano passado foi nomeado secretário de Transportes e Mobilidade Urbana.