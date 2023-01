Viúva de Pelé publica carta aberta após um mês da morte do Rei do Futebol

29/01/2023 | 14:11



O legado do rei permanece! Neste domingo, dia 29, Márcia Aoki, viúva de Pelé, usou as redes sociais do Camisa 10 para publicar uma carta aberta para os familiares e fãs do ex-jogador.

A homenagem veio para lembrar que nesta data se completam um mês de falecimento de Pelé, que morreu em São Paulo, no final de 2022, decorrente a uma falência de múltiplos órgãos, devido ao câncer que o Rei enfrentava.

Na publicação, Márcia não poupou palavras para mostrar a saudade que sente dos momentos ao lado de Pelé, que na qual era casada desde 2016.

Queria uns minutos a mais de troca de olhares. Alguns dias a mais para brincarmos com a nossa filhota, Cacau! Me pego esperando você me dizer: Márcia, amor, bom dia! Olha que lindo o mar hoje. Apesar de saber que este é um destino inevitável para todos nós, para mim a constatação que esse momento chegou é o sentimento de um espaço vazio, de ausência, que me pressiona o peito.